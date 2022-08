Brand auf Aussiedlerhof

Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr am späten Dienstagnachmittag im Großalmeröder Stadtteil Rommerode.

Rommerode – An einem Aussiedlerhof am Ortsausgang in Richtung Laudenbach brennen einer ersten Information zufolge viele Strohballen.

Kreisstraße ist nach Angaben der Feuerwehr voll gesperrt.

Es wird nachberichtet.

Rubriklistenbild: © Agentur