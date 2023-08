Festumzug der Kirmes Laudenbach am Sonntag lockte zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer

Von: Lothar Röß

Die Teilnehmer aus Velmeden machen fleißig Werbung für ihre Vorkirmes. © Lothar Röß

Mit dem Kirmesumzug waren die Ludenbächer Party-Teufel zum Abschluss ihres viertägigen Programms in den Sonntag gestartet. Obwohl der Start zur Mittagszeit mit 12 Uhr doch recht ungewöhnlich war, hatten sich die Schaulustigen zahlreich auf den frühen Termin eingestellt. Viele säumten die Straßenränder an mehreren Stellen des Großalmeröder Stadtteils, viele Hausbewohner hatten es sich in ihren Vorgärten gemütlich gemacht, um den Zug mit seinen mehr als 30 Motivwagen und den zahlreichen Fußgruppen aus nächster Nähe verfolgen zu können.

Laudenbach – Mit der Fahne vorweg führten die Party-Teufel, die mit der Kirmes ihr 20-jähriges Bestehen feiern, den Zug an. Nachwuchssorgen dürfte die aktuell 126 Mitglieder zählende Partytruppe nicht plagen, denn die jüngsten waren bereits mit unterwegs, ob auf dem Bobby-Car, im Buggy oder im Fahrradkinderanhänger.

Mit der Erntekrone in blau-roten Bändern geschmückt wird fürs Erntefest in Bad Sooden-Allendorf geworben. © Röß, Lothar

Musikalisch begleiteten nicht nur der Spielmannszug der Witzenhäuser Turngemeinde, sondern auch die „Almeröder Töne“. Nicht zu Fuß, wie die Kollegen aus der Kirschenstadt, sondern oben auf ihrem Motivwagen in gut drei Metern Höhe spielten die Tonstädter, sodass vor allem ihre Trompeten weithin zu hören waren.

Werbung in eigener Sache machten auch viele Gruppen unterwegs. Allen voran die Fußballer der Spielgemeinschaft Meißner, die zum Saisonauftakt am 18. August auf den Tuspo-Hügel im Ort einluden.

Wie die Feuerwehr früher ausgestattet war, wurde beim Umzug ebenfalls gezeigt. © Röß, Lothar

Am gleichen Tag beginnt auch die dreitägige Kirmes in Wickenrode, wie die Kirmesjugend der Helsaer Gemeinde deutlich machte. Zum Skispringen auf der Mini-Schanze lädt die Turngemeinde Großalmerode für den 27. August auf den Edeka-Parkplatz in der Kernstadt ein. Am Wochenende drauf, 2. September, geht’s mit dem Schippelfest in Uengsterode weiter, während parallel die Oldtimerfreunde Hausen mit ihrem zweitägigen Ernte- und Dreschfest beginnen. Die Velmedener Jugend will mit einer Vorkirmes am 21. Oktober die Begeisterung für ihre eigentliche Kirmes vom 21. bis 24. Juni 2024 wecken und auch die Rommeröder hatten das kommende Jahr mit dem Heimatfest vom 30. Mai bis 3. Juni bereits im Blick. Im Zug mit dabei waren zudem auch zahlreiche Vereine aus dem Ort. (zlr)

