Finn Thomsen kandidiert als Bürgermeister in Großalmerode

Finn Thomsen kandidiert für das Amt des Bürgermeisters in Großalmerode. Er tritt für die Wählergemeinschaft an.

Großalmerode. Der 27-jährige Finn Thomsen wird als parteiloser Kandidat für die Wählergemeinschaft (WG) zur Bürgermeisterwahl in Großalmerode antreten.

Die Wahl findet voraussichtlich am 24. September zusammen mit der Bundes- und Landtagswahl statt.

Thomsen ist Diplom-Verwaltungswirt und hat einen Master-Titel im Bereich öffentliche Verwaltung. Seit 2012 ist er bei der Stadtverwaltung in Großalmerode beschäftigt.

Der 27-Jährige stammt aus Schleswig-Holstein, der Werra-Meißner-Kreis ist seine Wahlheimat. An der Region reizt ihn nicht nur die Ahle Wurscht, sondern auch die abwechslungsreiche Landschaft.

Als Bürgermeister will Thomsen nicht nur verwalten, sondern gestalten. Sein Ziel: die Stadt Großalmerode mit allen Stadtteilen als attraktiven Wohn-, Arbeits- und Lebensstandort zu stärken. Gleichzeitig will er erreichen, dass leer stehende Gebäude in den Ortskernen für seniorengerechtes Wohnen umgebaut werden. Weitere Ziele seines Programms: Unterstützung des lokalen Gewerbes, Erhalt der Nahversorgung und Förderung der Mobilität zwischen den Stadtteilen. Weitere Informationen über Thomsen gibt es unter www.finnthomsen.de und bei Facebook.