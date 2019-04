Freies W-Lan: Ab sofort kann in Großalmerode kostenlos gesurft werden

Großalmerode – Ab sofort ist in Großalmerode kostenloses Internet verfügbar.

An den Dorfgemeinschaftshäusern, am Marktplatz, rund ums Rathaus und am Panoramabad können sich alle mit mobilen Geräten wie Smartphones, Tablets und Laptops in das Netzwerk namens „Hessen W-Lan Stadt Großalmerode“ einloggen.

„Das Dorfgemeinschaftshaus in Weißenbach fehlt noch“, berichtet Bürgermeister Finn Thomsen, denn es wird derzeit saniert und erhält in diesem Zuge einen sogenannten W-Lan-Hotspot. Der Speckplatz in der Kernstadt wird ebenfalls in naher Zukunft noch angeschlossen.

17.000 Euro hat die Stadt investiert und erhält 8000 Euro Zuschuss vom Land Hessen aus dem Programm „Digitale Dorflinde“. Laut Thomsen sei vieles mit dem Personal der Stadt umgesetzt worden, um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Für die technische Umsetzung ist die Firma IT-Innerebner mit Sitz in Stuttgart und Innsbruck zuständig.

„Wir bieten nicht nur die Geräte, sondern auch den Service dazu“, sagt Walter Innerebner von der Geschäftsleitung. Dieser beinhalte Ersatzteile sowie auch einen Jugendschutzfilter. Die Leitung bietet eine Übertragungsrate von 50 MBit, für die Nutzer gibt es keine Einschränkung beim Surfen – außer wenn das Netz von vielen gleichzeitig genutzt wird und nachts, dann ist eine Abschaltung geplant.

„Der Rathausturm war die schwierigste Baustelle“, sagt Stefan Möller, IT-Manager der Stadt Großalmerode. Der Hotspot sei ganz oben in der Turmspitze untergebracht, ist aber aus Denkmalschutzgründen von außen nicht sichtbar. Wer sich ins kostenlose Internet der Stadt einwählen möchte, braucht kein Passwort – man stimmt den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zu und legt los.

Neben der Digitalen Dorflinde hat Großalmerode noch einen Gutschein der Europäischen Kommission aus dem Programm „Wifi for EU“ in Höhe von 15.000 Euro. So kann man laut Thomsen weitere Standorte mit kostenlosem Internet erschließen. Dafür dürfen Bürger Vorschläge machen. Voraussetzung: Vor Ort muss es einen Anschluss geben und er muss von öffentlichem Interesse sein.