Gericht verurteilt Großalmeröder Randalierer zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit

Dort randalierte der Mann: am Marktplatz in Großalmerode.

Eschwege/Großalmerode. Zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit ist ein 19-jähriger Flüchtling aus Afghanistan am Montag im Eschweger Amtsgericht verurteilt worden.

Er hatte im August Blumenkübel auf ein Auto und in eine Schaufensterscheibe am Großalmeröder Marktplatz geworfen. Juristisch gesehen ist er damit der Sachbeschädigung schuldig, was Richterin Sprenger nach der Beweisaufnahme als erwiesen ansah. Zum Zeitpunkt der Tat hatte der junge Mann einen Blut-Alkoholwert von 2,45 Promille. In der Nacht zu Samstag, 4. August, hatte der Afghane einen zu einer Apotheke gehörenden Blumenkübel hochgehoben, um ihn zuerst auf die Motorhaube und dann auf die Frontscheibe eines geparkten Autos zu werfen.

Danach trat er noch einen Außenspiegel des Pkw ab. Schaden hierbei: 2000 Euro. In der Folge warf er mit dem Blumenkübel noch die Schaufensterscheibe des benachbarten Edeka-Marktes in der Mitte Großalmerodes ein. Dort kostete die Reparatur etwa 1500 Euro.

Die Vorwürfe stritt der Angeklagte nicht ab, auch wenn er sich an die konkreten Sachbeschädigungen wegen eines Filmrisses nicht mehr erinnern könne. Ein familiäres Problem habe zu exzessivem Alkoholkonsum geführt – erst von Bier, dann noch von Wodka. „Seine Schwester forderte am Telefon, dass er sie nach Deutschland holt. Daher ist er emotional zusammengebrochen“, hieß es im Gutachten der Jugendgerichtshilfe.

Laut dem habe der 19-Jährige mehrere Traumata. 2015 kam er nach Deutschland. Vorher floh er schon als zehnjähriger von Afghanistan in den Iran, die Eltern starben früh. Er hat nie Kindergarten oder Schule besucht. Heute spricht er etwas Deutsch und versteht die Sprache, weil er einige Kurse absolvierte. Einen Job hat er aber noch nicht gefunden, arbeitete immer maximal drei Wochen in einem Beruf. Auch das frustriere ihn laut Jugendgerichtshilfe.

„Für Sie ist wichtig, dass Sie keinen Alkohol mehr trinken, weil das Ihr Problem ist. Und Sie müssen sich einen Beruf suchen, das hilft Ihnen“, sagte Richterin Sprenger. Denn vorher gestand der Mann, an den Wochenenden regelmäßig zur Flasche zu greifen.

Sprenger legte ihm zusätzlich ans Herz, die Institutsambulanz aufzusuchen – wegen seiner emotionalen beziehungsweise psychischen Probleme.

Der junge Mann wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt. Gegen ihn wurden vorab schon mehrere Verfahren wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und dergleichen geführt, die bislang immer eingestellt wurden. Zeugen beschrieben den Flüchtling in der Tatnacht als betrunken, aggressiv und orientierungslos. Sie bestätigten die von der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe. Drei junge Männer hielten den Randalierer in der August-Nacht schließlich fest, bis die Polizei eintraf.