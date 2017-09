Gewerbeverein Großalmerode bringt Weihnachtsbeleuchtung auf Hochglanz

Großalmerode. Die Mitglieder des Großalmeröder Gewerbevereins sind bereits tatkräftig ins Weihnachtsgeschäft eingestiegen: Sie putzen Sterne.

Bis zum ersten Advent sind es zwar noch knapp drei Monate, doch damit die 84 Weihnachtssterne auch dieses Jahr mit ihrem Lichterglanz vorweihnachtliche Stimmung in der Innenstadt verbreiten können, hat Vorsitzender Bernd Bloß seine Mitglieder zum ersten Arbeitseinsatz in den Keller der Roten Schule eingeladen. Dort ist das komplette Equipment der Tonstädter Weihnachtsbeleuchtung gelagert, das der Großalmeröder Gewerbeverein kurz nach seiner Gründung im Oktober 1981 angeschafft hatte und die Innenstadt noch im gleichen Jahr erstmals weihnachtlich erstrahlen ließ.

Wetter setzte Lichtsternen zu

Nach all den Jahren hat die Witterung der Beleuchtungsanlage jedoch so zugesetzt, dass der Gewerbeverein für 2017 eine Kernsanierung im fünfstelligen Euro-Bereich angestrebt hatte, an der sich die Stadt beteiligen sollte. Da der Haushalt 2017 zum Zeitpunkt der Anfrage aber bereits aufgestellt war, könnten Mittel dafür erst im kommenden Jahr bewilligt werden.

Damit die Großalmeröder aber auch dieses Jahr nicht auf ihre funkelnden Weihnachtssterne im Zentrum verzichten müssen, wollen die Mitglieder in zwei Arbeitseinsätzen – der nächste findet am 20. September ab 18.30 Uhr in der Roten Schule statt – alles so weit wie möglich erst einmal wieder zum Leuchten bringen. Dazu werden alle Leuchtkörper, 25 an jedem etwa 80 Zentimeter großen Stern herausgedreht, die Kontakte und der Zustand der Fassungen überprüft, Dichtungen neu mit Talkum eingepudert, die Stromkabel kontrolliert und defekte Birnen ausgetauscht.

Diese Prozedur ist nicht bei allen Sternen erforderlich, denn 15 von ihnen wurden bereits vor fünf Jahren auf 120-teilige LED-Lichterketten umgerüstet.

Vor dem Einsatz in diesem Jahr wird ein Elektriker die komplette Beleuchtung noch einmal überprüfen.