In Großalmerode ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus Schauenburg (Kreis Kassel) wegen Körperverletzung und häuslicher Gewalt.

Der 35-Jährige soll am Montagnachmittag in Großalmerode mehrfach auf seine Freundin eingeschlagen haben, die dadurch Prellungen an der Hand und am Hinterkopf erlitt.

Der Mann war laut Polizei stark alkoholisiert und hatte vier Promille im Blut. Er musste mit zur Dienststelle kommen. Gegen ihn wurde ein Kontakt- und Annäherungsverbot erlassen.