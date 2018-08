Großalmerode hat einen neuen digitalen Service für Bürger – App kostenlos verfügbar

Großalmerode. Eine defekte Straßenlaterne, Müllablagerungen, ein kaputtes Straßenschild – solche kleinen Mängel des Stadtbildes kann man in Großalmerode ab sofort direkt melden.

Dafür ist keine E-Mail oder ein Anruf im Rathaus mehr nötig, sondern es geht bequem übers Handy – und zwar per App auf dem Smartphone.

Bürgermeister Finn Thomsen erklärt, wie es funktioniert: Die Anwendung namens AEM kann man sich im Google Play Store, im App Store und im Microsoft Store kostenlos herunterladen. AEM steht für „Anregungs- und Ereignis-Management“ – ein sperriger Name. Thomsen bezeichnet die App deshalb als Mängelmelder: „Es geht vor allem um kleine Ärgernisse, die einem im Stadtbild stören.“

+ So funktioniert's: Mit einer Stecknadel kann man den Ort markieren, an dem der Mangel gefunden wurde. Ist der Mangel behoben, wechselt die Farbe des Symbols von lila zu grün. © Screenshot: Lara Thiele Ruft man die App auf seinem Smartphone oder auf dem Tablet auf, sollte man die Ortungsdienste aktivieren und der App den Zugriff auf den Standort erlauben. Danach kann man mit einer virtuellen Stecknadel den Punkt markieren, an dem der Mangel vorliegt, und ihn bestätigen.

+ In einer Liste kann man auswählen, welcher Mangel vorliegt. © Screenshot: Lara Thiele In der Anwendung gibt es dann die Möglichkeit, kurz zu beschreiben, was für ein Mangel vorliegt. Es gibt eine Liste, aus der man auswählen kann – „Ereignisse“ genannt. Der Nutzer hat auch die Möglichkeit, eine Mitteilung zu machen und ein Foto hinzuzufügen. Nach Angabe der persönlichen Daten schickt man die Meldung ab.

„Man erhält eine Bestätigung per Mail und ein Sachbearbeiter kümmert sich um den Mangel“, erklärt Thomsen. Die zuständige Person ist im System hinterlegt und erhält automatisch eine Mail. Wenn alles erledigt ist, bekommt derjenige, der den Mangel gemeldet hat, eine Rückmeldung: Das Symbol am Standort wird grün. Man kann laut Thomsen auch die gemeldeten Mängel anderer sehen und so mitverfolgen, was in der Nachbarschaft getan wird.

App AEM ist bisher einmalig im Werra-Meißner-Kreis

Anbieter der App ist die Softplan Informatik GmbH, von der die Stadt Großalmerode auch andere Softwaresysteme nutze und die Anwendung deshalb kostengünstig erhalten habe.

Laut Geschäftsführer Jörg Tieben ist Großalmerode bisher die einzige Kommune im Werra-Meißner-Kreis, die die AEM-App nutzt. Weitere kommunen in Nordhessen sind Philippsthal und Rotenburg an der Fulda im Kreis Hersfeld-Rotenburg, Gudensberg, Felsberg und Edermünde im Schwalm-Eder-Kreis und Baunatal im Landkreis Kassel.

Mehr Informationen zu der neuen App gibt es im Internet unter www.aem-info.de