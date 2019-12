Großalmerode soll schuldenfrei werden: Grundsteuer steigt an

In Großalmerode ist eine Erhöhung der Grundsteuer A und B auf 560 Prozent beschlossen worden. Die letzten Erhöhungen gab es in den Jahren 2003, 2012 und 2015.

Für Diskussionen sorgte in Großalmerode bei der letzten Stadtverordnetenversammlung für dieses Jahr besonders ein Punkt: die Hebesatz-Satzung, also eine Änderung der Grundsteuer.

Für einen ausgeglichenen Haushalt sei eine Steuererhöhung notwendig. heißt es in der Beschlussvorlage. Die Verwaltung hatte deswegen am Freitag vorgeschlagen, die Grundsteuer A und B von bisher 460 Prozent auf 520 Prozent zu erhöhen.

Der damit erzielte Mehrertrag von insgesamt 107 300 Euro würde ausreichen, um das Defizit von 89 700 Euro zu bereinigen und einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen.

Bereits im Juni ist in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden, dass der Finanzhaushalt für 2020 mit einem Überschuss von 100 000 Euro abschließen soll, um bestehende Schulden zu tilgen. Alexander Meywirth (WG) ergänzte in der späteren Debatte, dass Großalmerode so in 130 Jahren schuldenfrei sei.

Erhöhung der Steuern

Um dieses strategische Ziel zu erreichen, wurde sich damals auf eine entsprechende Erhöhung der Steuern geeinigt.

Für die Umsetzung dieses Beschlusses errechnete die Verwaltung eine notwendige Erhöhung der Grundsteuer A und B von 460 auf 570 Prozent. Bürgermeister Finn Thomsen erläuterte, dass der Magistrat zu einer Erhöhung verpflichtet sei.

Im Haupt- und Finanzausschuss hat nur der Vorschlag einer Erhöhung auf 520 Prozent eine Mehrheit bekommen, wie der stellvertretende Ausschussvorsitzende Gert Röse mitteilte.

Erhöhung auf 560 Prozent

Fraktionsvorsitzender Steffen Prauß (SPD) sprach sich gegen eine übermäßige Erhöhung der Gebühr aus und plädierte für den Vorschlag der Verwaltung: Eine Erhöhung auf 520 Prozent, da sie nicht die Notwendigkeiten sähen, den Bürger höher zu belasten.

Fraktionsvorsitzender Uwe Range (WG) erinnerte an den gemeinsamen Beschluss im Juni, bei dem man sich auf eine Erhöhung um 100 Prozentpunkte geeinigt hätte. Mit der CDU beantragte die WG die Erhöhung der Grundsteuer auf 560 Prozent.

Dieser Antrag ist mit 14 Ja- und 11 Nein-Stimmen angenommen worden. Eine Erhöhung auf 570 Prozent ist vorher einstimmig abgelehnt worden.