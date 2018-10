Großalmerode: Unbekannter löst alle Radmuttern am Vorderrad eines Autos

Großalmerode. Glücklicherweise ist einem 29-jährigen Autofahrer aus Großalmerode nichts passiert, an dessen Fahrzeug ein Unbekannter alle vier Schrauben am linken Vorderrad gelöst hatte.

Die Polizei hat ermittelt, dass der Großalmeröder sein Auto am Montag. 1. Oktober, gegen 21.30 Uhr vor seinem Wohnhaus an der Mühlenstraße 5 geparkt hatte. Als er am darauffolgend Tag gegen 14.30 Uhr zur Arbeit fuhr, bemerkte er ein Klackern an der Vorderachse. Bei der Überprüfung in der Werkstatt wurde festgestellt, dass alle vier Muttern am linken Vorderrad locker waren.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Hinweise an die Polizeistation Hessisch Lichtenau, Telefon 05602-93930.