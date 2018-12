Großalmerodes Museum wird 2019 fertig saniert

Mängel an den Fenstern

+ © Andreas Kaiser Tonwaren: Im Museum gibt es historische Schätze zu sehen. © Andreas Kaiser

Großalmerode. Sorge um das Glas- und Keramikmuseum in Großalmerode gab es im September 2016: Nachdem Teile eines Lehmgefaches aus der Fassade gefallen waren, hatte sich herausgestellt, dass sich weitere Gefache aus dem Gebäude an der Straße am Kirchrain lösen könnten (wir berichteten).