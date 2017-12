Großalmerodes Stadtverwaltung erhält zwölf Oberziele zum Handeln

Erfolgreich zusammengearbeitet: Stadtverordnete, Magistrat und Abteilungsleiter der Stadt Großalmerode haben in diesem Jahr strategische Oberziele definiert und priorisiert, nach denen die Verwaltung künftig agieren soll.

Großalmerode. Mit je acht Klebepunkten ausgerüstet haben Stadtverordnete, Magistrat und Abteilungsleiter der Stadtverwaltung Großalmerode kürzlich die strategischen Oberziele für ihre Stadt mit Prioritäten versehen.

Dabei konnten pro Handlungsfeld (beispielsweise Stadt- und Dorfentwicklung oder der Bereich Jugend, Familie und Soziales) maximal zwei Punkte vergeben werden.

Die zwölf mit Prioritäten versehenen Ziele der 60 Teilnehmer wurden am Freitag in der Stadtverordnetenversammlung bei einer Enthaltung verabschiedet. Damit ist Großalmerode die erste Kommune im Kreis, die in allen Bereichen der Politik nach klar definierten und priorisierten Zielen arbeiten wird.

Dafür ist im Haushalt 2018 eine halbe Stelle für einen Controller vorgesehen. Zudem wurde beschlossen, dass ein Strategiegremium eingerichtet wird, welches die Funktionen der bisherigen Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung übernimmt. Ihm sollen je ein Vertreter aus den Fraktionen und Abteilungsleiter der Verwaltung angehören.

„Da sich alle einig sind, ist kein Raum für Diskussionen nötig“, freute Großalmerodes Bürgermeister Andreas Nickel sich über das klare Abstimmungsergebnis im Parlament. Alle seien überzeugt von dem Projekt und hätten fraktionsübergreifend mit der Verwaltung daran gearbeitet. „Mit der Priorisierung haben wir ein Ziel erreicht, das ich für die kurze Zeit nicht für möglich gehalten hätte.“ Die Oberziele sind laut dem stellvertretenden Büro- und Hauptamtsleiter Finn Thomsen bewusst abstrakt, jedoch „smart“ (spezifisch, messbar, anspruchsvoll, realistisch und terminiert) formuliert. Daraus sollen dann strategische (Umsetzung über mehrere Jahre) und operative (Umsetzung im Folgejahr) Ziele entwickelt werden.

Habe die Verwaltung den Haushalt bisher auf der Basis des vorangegangenen erstellt, werde man sich künftig wesentlich früher zusammensetzen, um die strategischen Ziele für das kommende Jahr zu entwickeln, auf welchen der Haushalt dann aufbaue. Bisher habe es eher eine finanzielle, aber selten eine inhaltliche Diskussion gegeben, künftig wird laut Nickel in allen Bereichen zielorientiert gearbeitet.

„So weiß die Verwaltung besser, was von ihr erwartet wird, und die Stadtverordneten können die Arbeitsweise der Verwaltung besser nachvollziehen und -justieren“, sagt Nickel. Während die Stadtverordneten die Ziele definieren würden, sei die Verwaltung für die Umsetzung zuständig, auf welche die Kommunalpolitiker aus der Adlerperspektive ein Auge hätten. Nickel sieht in den strategischen Oberzielen auch die Chance, dass sich Verwaltung und Parlament besser austauschen. So soll bei der Verabschiedung des Haushalts im Frühjahr regelmäßig berichtet werden, welche Ziele im Vorjahr erfolgreich umgesetzt wurden.