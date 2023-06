Großalmeröder Stadtfeuerwehrtag findet am Samstag in Laudenbach statt

Von: Evelyn Ludolph

Teilen

Auf viele Besucher freuen sich: Hendrik Schäfer (Standort Laudenbach), Tobias Heidrich (Standort Kernstadt), Luca Wilhelm (Standort Kernstadt und Laudenbach), Martin Jilg (Standort Laudenbach) und Stefan Casselmann (Standort Laudenbach). © Feuerwehr Großalmerode/nh

Große Autos, schnelle Kommandos, viel Blaulicht und Aktionen, auch zum selbst ausprobieren, erwarten die Besucher des Großalmeröder Stadtfeuerwehrtages, der am Samstag, 1. Juli, in Laudenbach stattfindet.

Ab 14.30 Uhr geht es los auf der großen Blaulichtmeile. Neben den Großalmeröder Feuerwehren präsentieren hier auch THW, DRK und DLRG ihre Fahrzeuge und Ausrüstung. „Es funktioniert nur Hand in Hand“, erklärt Mitorganisator Martin Jilg von der Feuerwehr Laudenbach, warum andere Retter sich auf der Blaulichtmeile präsentieren. Auch die Polizei war mit eingeladen, die aber aufgrund des Johannisfestes in Eschwege absagen musste.

Mehr als 20 Fahrzeuge wird es zum Anschauen und Erkunden für die Besucher geben. Dabei wird auch das DLRG mit einem Rettungsmotorboot erwartet und das DRK will den neusten Rettungswagen im Kreis präsentieren, verrät Jilg. Zudem kommen die Kollegen von der Feuerwehr Hessisch Lichtenau mit ihrer neuen Drehleiter vorbei.

Neben den Fahrzeugen soll es aber auch viele Stationen zum mitmachen und ausprobieren geben, einige Vorführungen, Brandschutztipps, der richtige Umgang mit Feuerlöschern kann geprobt werden und vieles mehr. „Wir bauen ein Rauchzelt auf, in dem Interessierte eine Wärmebildkamera testen können“, kündigt Jilg an. Das abgedunkelte Zelt wird mit einer Nebelmaschine, wie bei Partys üblich, vernebelt. Dann gilt es, die Wärmequelle nur über die Kamera zu finden. Auch kann bei einem Feuerlöschsimulator jeder selbst versuchen, eine Flamme zu löschen. Zudem kann man seine Geschicklichkeit mit Schere und Spreizer testen, es wird eine Hebekissenstation geben sowie eine Brandwand.

Jeweils ab 15 Uhr und ab 17.30 Uhr ist die Vorführung einer Fettexplosion geplant. „Es gibt immer noch Leute, die nicht wissen, was bei einer brennenden Bratpfanne zu tun ist“, sagt Jilg. Deswegen werde gezeigt, wie so ein Brand leicht gelöscht werden kann, aber auch, wie man ihn auf gar keinen Fall löschen sollte.

„Die Jugendfeuerwehren Rommerode und Laudenbach machen gemeinsam eine Showübung“, kündigt Jilg an. Diese beginnt um 16 Uhr. Dabei stellen sie ihre feuerwehrtechnischen Fähigkeiten unter Beweis und zeigen, wie ein Löschangriff aufgebaut wird. Ab 17 Uhr wird es chic: Die Feuerwehrstandorte veranstalten eine Modenschau. „Viele kennen uns tatsächlich nur in unseren schwarz-silbernen Anzügen“, sagt Martin Jilg. Dabei gebe es noch so viel mehr, wie Hitzeschutzanzüge, Watthosen und Schnittschutzhosen. Aber auch Chemikalienschutzanzüge werden vorgestellt.

Zum Abschluss des Tages wird gemeinsam gefeiert. Ab 20.30 Uhr findet in der Fahrzeughalle die große Blaulicht- Discoparty statt. Der Eintritt dazu ist frei, kündigen die Veranstalter an. Das ganze Programm gibt es auf der Homepage der Feuerwehr. (elu)