Großalmeröder Stadtverordnete wollen Einsatz der Feuerwehrleute honieren

Bessere Ausstattung oder finanzielle Vergütung: Was sich Großalmerodes Feuerwehrleute – hier eine Übung der Rommeröder Kameraden – als Honorierung für ihren Einsatz wünschen, sollen die Wehrführer bei ihrer Sitzung am 20. September dem Stadtbrandinspektor mitteilen.

Rommerode. Wie immer von Emotionen geprägt war die Sitzung der Großalmeröder Stadtverordneten am Donnerstag im DGH in Rommerode, wo unter anderem eine Aufwandsentschädigungssatzung für Feuerwehrleute für Diskussionen sorgte.

„Ich empfehle eine Schulung für Herrn Junker zum Thema Hessische Gemeindeordnung über Rechte und Pflichten eines Mandatsträgers.“ Mit dieser Aussage über Großalmerodes Stadtbrandinspektor sorgte Uwe Fischer (WG) für empörtes Gemurmel aus den Reihen der SPD.

Fischer bezog sich damit auf eine Stellungnahme des Stadtbrandinspektors zum WG-Antrag, eine Aufwandsentschädigungssatzung für Feuerwehrleute einzuführen. Darin äußert Dirk Junker seine „Verwunderung“ darüber, „dass über die politische Ebene Einfluss auf das Feuerwehrwesen und -budget genommen werden soll, ohne, dass vorher mit der Feuerwehr darüber gesprochen wurde“. Generell halte er die Anerkennung des Ehrenamtes für richtig und wichtig, aber es gebe über die Art der Anerkennung jedoch unterschiedliche Auffassungen. „Einige Feuerwehrleute lehnen sogar die Anerkennungsprämie des Landes ab“, schreibt Junker und rät daher, den Antrag im Wehrführerausschuss am 20. September zu besprechen. Daraus formulierte Bürgermeister Andreas Nickel (SPD) ein Pendant zu Fischers Antrag. Dieser wollte mit Wirkung zum 1. April 2018 jedem Kamerad pro Einsatz zehn Euro und zudem jedem Atemschutzgeräteträger jährlich 50 Euro aus dem Feuerwehr-Budget zahlen.

Einig war sich das Parlament darüber, den Einsatz zu honorieren, jedoch nicht über die Vorgehensweise. „Wir reden hier über 100 Leute, die ich nicht übergangen haben will“, sagte Oliver Bolte (SPD) – auch Feuerwehrmann – und plädierte für Nickels Antrag. Auch er habe schon mit einigen Kameraden gesprochen, die gegen eine derartige Prämie seien. Zudem gab Bolte zu bedenken, ob der Termin zu halten sei, und regte an, wie in Hessisch Lichtenau einen Arbeitskreis ins Leben zu rufen, in welchem sich sowohl Stadtverordnete als auch Brandschützer über die Zukunft der Feuerwehr Gedanken machen würden – nicht nur ein halbes, sondern zwei bis drei Jahre lang. Daher solle man den Beschluss wie beim Wegeeinziehungsverfahren zurückstellen. Feldwege seien ein sensibles Thema, „das hier ist eine andere Sachlage“, sagte Uwe Range, Fraktionsvorsitzender der WG.

„Das Heu muss der Kuh schmecken und nicht dem Bauern“, verwies Nickel auf die, durch Fischers Formulierung, „enge Leitplanke“ des Antrags, der die Verwaltung daran hindere, „Betroffene zu Beteiligten“ zu machen, worauf Fischer seinen Antrag anpasste.

Nachdem der Vorschlag einer Sitzungsunterbrechung kam und die Aussage von Jürgen Stache (SPD), dass er der Diskussion keinen Geschmack mehr abgewinnen könne, mit einem Klopfen aus den Reihen der CDU kommentiert wurde, kam es zur Abstimmung: Mit 14 Ja-, acht Nein-Stimmen und drei Enthaltungen wurde Nickels Antrag angenommen.

