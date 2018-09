In Großalmerode wird doch kein Kunstrasenplatz gebaut

Großalmerode. Der vom FC Großalmerode geplante Kunstrasenplatz wird nun doch nicht gebaut.

Das teilte Bürgermeister Finn Thomsen am Donnerstag nach der Stadtverordnetenversammlung mit und verwies an den 1. Vorsitzenden, Jürgen Baumann.

„Wir konnten uns nicht mit den Anwohnern einigen“, berichtet er. Baumann hatte bereits Mitte Juni deren Bedenken erwähnt (wir berichteten). Die Anwohner seien zwar für eine Annäherung bereit gewesen, allerdings habe der Verein festgestellt, dass dann die Nutzung des Platzes zu sehr eingeschränkt sei – für ein paar Stunden in der Woche lohne sich der teure Bau nicht, so Baumann, zumal es auch Anfragen von Nachbarvereinen gegeben hätte.

„Wir sind gemeinnützig und haben im Sinne des Vereins gehandelt“, fügt der Vorsitzende hinzu. Wenn die Anwohner das Projekt nicht mittragen, sei es nicht umsetzbar – man wolle es nicht bis zur Gerichtsverhandlung kommen lassen. Außerdem würden durch die Pflege des Platzes noch einmal Zusatzkosten entstehen. Deshalb habe sich der Verein bei der vergangenen Vorstandssitzung am Dienstag gegen den Bau entschieden.

„Es ist trotzdem schade, denn der finanzielle Rahmen war geschaffen“, sagt Baumann, der ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit dem Landrat und der Stadt Großalmerode lobt.

Der neue Platz hätte das Training entzerren können – nun bleibt es schwierig, freie Plätze zu finden. Der Sportplatz am Lengemann werde vom FC genutzt, da gebe es allerdings keine Umkleiden. Die Damen trainierten weiterhin in Epterode. Auf dem Sportplatz am Schwarzenberg sei das Training im Winter schwierig, weil es früh dunkel werde – der neue Platz hätte eine Flutlichtanlage bekommen sollen. „Wir suchen weiter nach einer Möglichkeit und werden am Ball bleiben“, so Baumann – im wahrsten Sinne des Wortes.