In der Küche der Valentin-Traudt-Schule in Großalmerode war Zuhören angesagt

Präsentation des neuen Buches, das in der Stadt gelesen werden soll

+ © Gert Merkel Flamm Kuchen und Literatur: Anne Muster (von links), Tanja Heidrich, Helmut Renner, Gundula Klinge und Andreas Nickel stellten den Roman „Vom Ende der Einsamkeit“ im Rahmen von Großalmerode liest ein Buch vor. © Gert Merkel

Großalmerode – „Was sorgt dafür, dass ein Leben wird, wie es wird?“ – dieser markante Satz aus dem Anfang des Romans „Vom Ende der Einsamkeit“ wirkte auf die rund 35 Teilnehmer. Zum „Küchengeschnuddel“ waren sie am Freitagabend in der modernen Lehrküche der Valentin-Traudt-Schule in Großalmerode zusammengekommen.