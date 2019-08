In Laudenbach gibt es Fettenbrot

Festzug zur Kirmes

+ © Lothar Röß Die Mitglieder des Tuspo führten den Festzug an. © Lothar Röß

Der Festumzug am Sonntagnachmittag in Laudenbach zählte zu den Höhepunkten der dreitägigen Kirmes in dem Großalmeröder Stadtteil, die in diesem Jahr der Turn- und Sportverein (Tuspo) ausrichtete.