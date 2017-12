Katholischer Pfarrer Norbert Lomb aus Großalmerode starb mit 72 Jahren

Großalmerode. Der in Großalmerode beliebte Pfarrer Norbert Lomb ist tot. Er starb im Alter von 72 Jahren. Wie das Bistum Fulda mitteilte, ist Lomb am 6. Dezember gestorben.

Lomb war 37 Jahre lang Pfarrer in Großalmerode und ist erst im Juli 2016 auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt worden. Das Bistum teilte am Montag mit, dass Lomb in Witzenhausen verstarb.

Geboren 1946 in Fulda, nahm er 1966 nach dem Abitur am dortigen Domgymnasium seine philosophisch-theologischen Studien in Frankfurt, Fulda und München auf. Am 26. März 1972 empfing er im Fuldaer Dom die Priesterweihe durch Bischof Dr. Adolf Bolte. Seine erste Kaplansstelle nach der Weihe war St. Elisabeth in Hanau, danach war Lomb Kaplan in Fulda bevor er ab 1. März 1979 als Pfarrer der Pfarrkuratie Mariae Namen in Großalmerode wirkte. Er war zudem nebenamtlicher Studentenseelsorger der Katholischen Hochschulgemeinde Kassel und hatte zeitweise die Administration der Pfarrei Christkönig in Hessisch Lichtenau inne. Daneben erwarb er 2005 eine Qualifikation als Psychotherapeut und wurde im Mai 2006 wurde er als einer der ersten Kursabsolventen vom Bischof als Gemeindeberater ausgesandt. Er war seit 2006 Moderator des Pastoralverbundes St. Michael Werra-Meißner. Für seinen langjährigen und überzeugenden Dienst im Bistum hat ihm Bischof Heinz Josef Algermissen im Sommer 2016 Dank und Anerkennung ausgesprochen, als er Lomb in den Ruhestand versetzte.

Das Requiem für den Verstorbenen findet am Samstag, 16. Dezember, um 11 Uhr in Mariae Namen Großalmerode statt. Anschließend ist die Beerdigung auf dem Friedhof in Großalmerode.