Magistrat der Stadt Großalmerode fühlt sich von Sparkasse überrumpelt

„Kontakt zu Banken geht verloren“

Die Sparkasse hat angekündigt, die Großalmeröder Filiale zum 31. Juli zur Selbstbedienungsfiliale zu machen.

Nach der Volksbank kündigt nun auch die Sparkasse an, ihre Filiale in Großalmerode zu schließen. Bleiben sollen nur ein Selbstbedienungsterminal und ein Geldautomat. „Der Magistrat der Stadt Großalmerode, der von dieser Entscheidung überrumpelt wurde, lehnt diese Entwicklung entschieden ab“, teilt Großalmerodes Bürgermeister Finn Thomsen mit.

Großalmerode – Die Sparkasse Werra-Meißner verändert ihre Filialstruktur. Ab 31. Juli wird sie an 14 statt bisher 16 Standorten im Werra-Meißner-Kreis vertreten sein. Die Selbstbedienungsstandorte (SB) Frankershausen und Niederhone werden aufgegeben, Großalmerode unter anderem soll zum Selbstbedienungsstandort werden. Eine persönliche Beratung vor Ort wird es nur noch in Eschwege, Witzenhausen, Hessisch Lichtenau, Bad Sooden-Allendorf, Sontra und Wanfried geben.

Insbesondere die späte Kommunikation der Filialschließung ist für die städtischen Amtsträger ein Ärgernis. Kunden wurden mit einem Schreiben vom 16. Juni informiert. „Auf der Straße durch betroffene Kunden von den Plänen zu hören und erst auf unsere Nachfrage hin vom Vorstand informiert zu werden, ist eine äußerst unbefriedigende Kommunikationspraxis“, kritisiert Bürgermeister Finn Thomsen das Vorgehen scharf. Im Gegensatz dazu habe die VR-Bank Mitte laut Thomsen die nahezu zeitgleiche Schließung ihrer Filiale in der Tonstadt mit einem Vorlauf von zwei Jahren angekündigt. „Wir haben uns die Umwandlung in SB-Standorte wie in der Vergangenheit nicht leicht gemacht, aber bei unseren Analysen festgestellt, dass die Kundenfrequenz in diesen Zweigstellen erheblich zurückgegangen ist“, erklärt Vorstand Marc Semmel. Trends zu mehr Onlinebanking, weniger Bargeld und mehr digitaler Beratung beobachten Kreditinstitute schon seit längerer Zeit. „Die Pandemie hat diese Trends aber noch mal deutlich verstärkt“, sagt Dietmar Janz aus dem Vorstand der Sparkasse.

In Zukunft soll die Bargeldversorgung in Zusammenarbeit mit der VR-Bank Mitte weiter verstärkt werden. In Abterode und Netra ist das bereits der Fall. In Waldkappel und Großalmerode soll dieser Weg ebenfalls eingeschlagen werden.

Das reicht dem Magistrat der Stadt Großalmerode nicht: „Mit dem Wegfall des Personals in den Filialen der VR-Bank und jetzt auch noch der Sparkasse verliert unsere Stadt den unmittelbaren Kontakt zu den Banken. Diese Entscheidungen treffen unsere Gemeinschaft tief, vor allem unsere älteren Bürgerinnen und Bürger, die auf den persönlichen Service in den Filialen angewiesen sind. Dies ist eine erhebliche Verschlechterung für die Menschen in Großalmerode“, fasst Bürgermeister Finn Thomsen den gleichzeitigen Rückzug der Beratungsleistungen in Bankangelegenheiten zusammen.

Angesichts der öffentlichen Verpflichtung der Sparkasse zur finanziellen Teilhabemöglichkeit aller Menschen, so Thomsen, sei die Forderung des Magistrats unmissverständlich: „Wir rufen die Sparkasse Werra-Meißner auf, ihre Entscheidungen zu überdenken und die Bedeutung der Filiale für die Großalmeröder Bürgerinnen und Bürger zu würdigen. Es ist essenziell, den Menschen in unserer Stadt weiterhin Zugang zu persönlichen Bankdienstleistungen und qualifizierter Finanzberatung zu gewährleisten.