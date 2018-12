Mann fährt im Werra-Meißner-Kreis mit Auto in Gruppe von Sängern 

Verkehrsunfall in Rommerode, dem zweitgrößten Stadtteil von Großalmerode: Ein Autofahrer verlor am Donnerstag die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr in eine Menschengruppe. Dabei handelte es sich um Sänger, die wegen des Nikolaustages ihr Können zum Besten gaben - darunter waren auch Kinder.

