Mehr als 135 000 Euro Schaden in den vergangenen Wochen

Erneut Feuer im Kreis

+ © Thomas Kolassa Mit Wasser aus dem Epteröder See: Die Feuerwehrleute gingen mit Hilfe von Landwirten, die das Wasser anlieferten, gegen die brennenden Strohballen in Rommerode vor. © Thomas Kolassa

60 Strohballen brannten in der Nacht zum Freitag auf dem Gelände des Aussiedlerhofs am Ortsrand von Rommerode. 65 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Großalmerode, Rommerode, Laudenbach und Epterode sowie das Tanklöschfahrzeug aus Hessisch Lichtenau waren laut Stadtbrandinspektor Marcel Dann im Einsatz. Auch die Schnelleinsatzgruppen des Deutschen Roten Kreuzes aus Großalmerode und Hessisch Lichtenau wurden alarmiert.

Werra-Meißner – Vier Landwirte aus den umliegenden Dörfern kamen mit ihren Siloanhängern zur Hilfe, um genügend Löschwasser bereitzustellen, das aus dem Epteröder See entnommen wurde. „Der Zusammenhalt unter den Landwirten im Kreis ist groß“, sagt Marcel Dann. Dies sei für die Feuerwehren eine große Hilfe.

Der Vorfall reiht sich ein in eine Kette von Bränden mit bisher ungelöster Ursache im Werra-Meißner-Kreis. Bereits zum dritten Mal brannten auf dem Aussiedlerhof Strohballen, die ersten beiden Vorfälle ereigneten sich vor fast genau einem Jahr. In diesem Jahr ist es in Rommerode der erste Brand. Wieder liegt der Schaden laut Polizeisprecher Jörg Künstler im mittleren vierstelligen Bereich. Die genaue Schadenshöhe müsse noch ermittelt werden. Auch zur Ursache könne er noch keine genauen Angaben machen, die Polizei habe aber die Ermittlungen aufgenommen.

Im Ringgau und in Eschwege ist in den vergangenen Wochen Schaden im sechsstelligen Bereich durch verschiedene Brände entstanden, bei denen die Polizei zum Teil von Brandstiftung ausgeht.

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Hecke eines Einfamilienhauses in Datterode (Gemeinde Ringgau) in Brand, im Herleshäuser Ortsteil Altefeld wurde ebenfalls ein Fall von Brandstiftung gemeldet. Dreimal kam es bereits zu Waldbränden. Es gab außerdem einen Feldbrand im Kreis und mehrere umgefallene Bäume standen in Flammen.

Des Weiteren stand vor zwei Wochen eine Lagerhalle in Eschwege in Vollbrand, es entstand Schaden in Höhe von etwa 90 000 Euro. Vor einer Woche ging ebenfalls im Ringgau eine mit Holz und Heuballen gefüllte Scheune in der Gemarkung Renda in Flammen auf, hierbei entstand Schaden in Höhe von rund 45 000 Euro.

Auch wenn die lang anhaltende Trockenheit zu erhöhter Brandgefahr in den vergangenen Wochen geführt hat, kann diese laut Polizei in einigen Fällen als Ursache ausgeschlossen werden.