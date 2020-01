Mehr als 60 begeisterte Zuhörer bei Barockmusik-Konzert

Lieder waren fast körperlich erfahrbar

Sorgten für einen fulminanten Jahresbeginn: Peter Rosenberg (von links), Bernhard Wünsch und Sopranistin Eilika Wünsch begeisterten mit ihrem Konzert im Großalmeröder Rathaussaal.

Was für ein fulminanter Jahresbeginn! Das Neujahrskonzert im Almeröder Rathaussaal bot den über 60 begeisterten Zuhörern am Freitag das versprochene musikalische Feuerwerk in jeglicher Beziehung.