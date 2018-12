Gegen Raserei: Ehrenamtlicher starte Pilotprojekt in Rommerode

Rommerode. Im Großalmeröder Stadtteil Rommerode gibt es ein Pilotprojekt: Helmut Künzel wird sich ehrenamtlich um die neue Geschwindigkeitsmessanlage an der Friedrichsbrücker Straße kümmern.

Unterstützt wird er dabei von Ortsvorsteher Rolf Fahrenbach. Das am Donnerstag vorgestellte Projekt sei in dieser Art bisher einzigartig, bestätigt Großalmerodes Bürgermeister Finn Thomsen.

Es ist ein Projekt, dass Künzel besonders am Herzen liegt. Denn er wohnt direkt am Ortseingang und erlebe tagtäglich, wie die Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit in den Ort fahren. „Abends ist es am schlimmsten“, erzählt er.

Die Situation habe sich lediglich verbessert, wenn es in der Vergangenheit Geschwindigkeitsmessungen gab. Nach der Übergabe durch Bürgermeister Thomas und Harald Krumpholz, Ordnungspolizeibeamter der Stadt Großalmerode, und der Installation der neuen Geschwindigkeitsmessanlage zeigte sich Künzel zuversichtlich: „Die Situation wird sich auf alle Fälle verändern“.

Erst am 6. Dezember ist ein Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Kirche in eine Fußgängergruppe gefahren. Dabei wurden vier Menschen leicht verletzt. Eine Sitzgruppe habe Schlimmeres verhindert, erzählt Fahrenbach. Insbesondere am Ortseingang, von Friedrichsbrück kommend, hielten sich viele Pkw- und Lkw-Fahrer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung, kritisiert Fahrenbach.

Grund sei auch das starke Gefälle. „Die Fahrzeuge werden einfach laufen gelassen“, so der Ortsvorsteher, der vor drei Jahren zum ersten Mal einen Antrag für eine Geschwindigkeitsmessanlage bei der Stadt Großalmerode eingereicht habe.

Thomsen zeigte sich nach Übergabe der Anlage, die 3000 Euro gekostet hat, positiv. Vor allem wegen der ehrenamtlichen Helfer: „Mit Rolf Fahrenbach und Helmut Künzel, die hier tief verwurzelt sind, wird das Pilotprojekt gut funktionieren“. Die Rommeröder hätten nicht nur eine Messanlage gefordert, sondern auch die Bereitschaft signalisiert, die Anlage ehrenamtlich zu betreiben.

Da freue es ihn umso mehr, dass sie gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Natürlich spare das auch Kosten. Aus Laudenbach gab es nun auch eine Anfrage, aber man wolle erst mal sehen wie das Projekt in Rommerode laufe, erklärt Thomsen.