Förderverein der Bilsteinschule in Großalmerode sponsert Spielgerät

Teilen

Über das neue Pausenangebot freuen könne sich (vorne von links) Theo Krauß, Jakob Krauß, Holly Graf und Emma Hesse, dahinter Schulleiterin Sabine Mädler und Fördervereinsvorsitzende Sabrina Dreher. © Isabell Füllgraf

An der Bilsteinschule in Großalmerode wurde ein neues Spielgerät eingeweiht.

Großalmerode – Über ein neues Spielangebot auf dem Pausenhof können sich ab sofort die Schüler der Bilsteinschule Großalmerode freuen, denn am Freitag wurde der neue Seilklettergarten zum Abschluss der Projektwoche der Grundschule offiziell eingeweiht.

Über 10 000 Euro kostete das Gebilde aus Holz, das insgesamt acht Elemente zum Hangeln, Klettern, und Balancieren bietet, womit die allgemein motorischen Fähigkeiten der Grundschulkinder geschult werden können, wie Schulleiterin Sabine Mädler berichtet.

Finanziert wurde die neue Spielgelegenheit durch Spenden und Mitgliederbeiträge des Fördervereins der Bilsteinschule, der über die vergangenen Jahre einen ordentlichen Betrag angehäuft hat und diesen nun für die Neuanschaffung zur Verfügung stellte.

,,Da viele Spielgeräte aus Holz morsch und irreparabel waren, mussten zwei alte dem Seilklettergarten weichen“, so Schulleiterin Mädler. Sie bedankte sich in einer kurzen Ansprache für die große Unterstützung bei dem Förderverein, der insgesamt etwas mehr als 100 Mitglieder zählt.

Für die Planung des Seilklettergartens hatten sich Laura Ludolph und Sabine Graf als freiwillige Eltern zu einem kleinen Gremium zusammengeschlossen und in ihrer Freizeit verschiedene Angebote abgewogen und mit Firmen verhandelt. Schlussendlich wählten sie die Firma Pieper-Holz aus Olsberg aus und das Modell ,,Bad Nauheim“ fand Platz auf dem Pausenhof der Bilsteinschule. ,,Die Firma gewährte uns einen großen Erlass, sodass wir uns das Spielgerät leisten konnten“, berichtete Sabrina Dreher, die Vorsitzende des Fördervereins.

Die Einweihung des Seilklettergartens war gekoppelt an die Ergebnispräsentation der Projektwoche, in der die Grundschulkinder unter anderem Kinderbücher in Slow-Motion verfilmten, ein Insektenhotel und sogar ein eigenes Windrad bauten. So konnten auch viele Eltern das neue Pausenangebot ihrer Kinder begutachten. (Isabell Füllgraf)