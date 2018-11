Neues Löschgruppenfahrzeug für Laudenbachs Feuerwehr

© Per Schröter

Laudenbach. Riesenfreude herrschte am Samstag bei den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr im Großalmeröder Stadtteil Laudenbach bei der offiziellen Übergabe ihres neuen Löschgruppenfahrzeuges.

„Vier Jahre ist es her, dass sich die zuständigen Gremien erstmals mit der Anschaffung befasst haben“, berichtete Großalmerodes Bürgermeister Finn Thomsen. Das sei nötig geworden, weil das alte, 1991 angeschaffte Löschgruppenfahrzeug in die Jahre gekommen war und den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügte. „Ursprünglich sollte das neue Fahrzeug bereits 2016 ausgeliefert werden, doch das hat sich verzögert, weil vorher noch zwei andere Fahrzeuge im Werra-Meißner-Kreis beschafft werden mussten“, so Thomsen.

Das neue LF 10, ein Mercedes Actros mit Ziegler-Aufbau, ist 7,30 Meter lang, wiegt 13 Tonnen, hat 231 Pferdestärken und einen 1200 Liter großen Löschwassertank. Es verfügt unter anderem über einen pneumatischen LED-Lichtmast, eine Rückfahrkamera und LED-Blaulicht. Die Kosten für das Fahrzeug bezifferte Finn Thomsen mit 188 000 Euro. „Damit ist es 8000 Euro teurer als ursprünglich kalkuliert, was bei einer solchen Summe jedoch nicht viel ist.“.

Gefördert wird das LF 10 vom Land Hessen, das sich mit 72 000 Euro an den Kosten beteiligt, sowie vom Landkreis Werra-Meißner, dessen Landrat Stefan Reuß einen Förderbescheid über 18 000 Euro mitbrachte. „Zum Anschaffungspreis des Fahrzeuges kommen noch einmal rund 50 000 Euro für die technische Ausstattung wie etwa die Spezialbeladung für Hochwasserereignisse“, erklärte Thomsen. Damit beliefen sich die Gesamtkosten auf rund 230 000 Euro, von denen die Stadt Großalmerode etwa 140 000 Euro tragen müsse. Zusammen mit dem Anbau für das Feuerwehrgerätehaus, mit dem im kommenden Frühjahr begonnen werden soll und für das 190 000 Euro veranschlagt sind, würden innerhalb von zwei Jahren rund 420 000 Euro bei der Feuerwehr in Laudenbach investiert. „Das ist aber sehr gut angelegtes Geld, weil wir hier eine sehr gut funktionierende Wehr haben“, betonte der Bürgermeister. Die sei nicht zuletzt dem „sehr engagierten“ Wehrführer Dirk Bindbeutel zu verdanken, dem Thomsen deshalb auch ein Sonderlob aussprach.

Einen „großen Dank an alle, die an der Beschaffung des neuen LF 10 beteiligt waren“, sprach Reuß aus. „Das ist für alle hier ein schöner Moment.“ Weil im Kreis Anfang der 1990er Jahre viele Feuerwehrfahrzeuge angeschafft worden seien und diese turnusmäßig nach 25 Jahren ausgewechselt werden müssten, stünden jetzt viele Neuanschaffungen an. „Das fordert die öffentlichen Kassen“, betonte der Landrat. Weil die Feuerwehren aber ein unverzichtbarer Bestandteil der Gesellschaft seien, überbringe er auch diesen Förderbescheid „sehr, sehr gerne“.