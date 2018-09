Großalmerode. Der Wille, das Panoramabad am Schwarzenberg zu sanieren und zu erhalten, ist bei allen Fraktionen der Großalmeröder Stadtverordnetenversammlung vorhanden.

Gehadert wird im Parlament allerdings damit, dass dafür 2,1 Millionen Euro investiert werden müssen.

Nach kurzer Beratung des Investitionsprogramms für die Jahre bis 2022 in der Sitzung am Donnerstagabend im Rathaussaal wurde zwar dem gesamten Plan und damit auch der Freibad-Sanierung ausnahmslos zugestimmt. Doch am liebsten hätten SPD und Wählergemeinschaft einen Sperrvermerk für die auf 2020 und 2021 aufgeteilte Ausgabe angebracht, damit vor der Freigabe erneut abgestimmt werden muss. Sperrvermerke könne man allerdings nur im Haushalt anbringen, nicht in einem Investitionsprogramm, klärte Bürgermeister Finn Thomsen sie auf.

Insbesondere die CDU dringt darauf, mit der Millionen-Renovierung noch in ein neues Förderprogramm des Landes Hessen zu kommen. Doch da steht das Großalmeröder Bad in der landkreisinternen Prioritätenliste nur auf Platz vier. Bis zu 40 Prozent Zuschuss seien durch das Programm möglich, also 600.000 Euro – und das „ist kein Pappenstiel“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Volker Pforr. Er stellte zur Diskussion, zunächst nur das Notwendigste im Bad zu sanieren und alles andere erst mit Landesförderung. Dass das Bad dringend grundlegend renoviert werden muss, daran wird im Parlament kein Zweifel gelassen.

So wurden nicht nur wieder 25.000 Euro für das Erneuern von Fliesen ausgegeben, zudem kam es in diesem Jahr zu einem Verlust von fast fünf Millionen Litern Wasser, was einschließlich Suche nach dem Leck mit 33.000 Euro zu Buche schlägt, wie der Bürgermeister erläuterte. Letztlich waren daher nicht im Haushalt gedeckte Mehrausgaben von 30.000 Euro für den Badebetrieb erforderlich, was die Stadtverordneten am Donnerstagabend aber einstimmig absegneten.

Mit der Sanierung des Panoramabads sollte, so sieht zumindest die Vorstellung Thomsens aus, nach Abschluss der Badesaison 2019 begonnen werden, zur Saison 2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Neben der Auskleidung der Wasserbecken mit Folie ist lediglich eine Attraktivierung der Einrichtung mit Wasserrutschen vorgesehen.

13,8 Millionen Ausgaben bis 2022

Das Investitionsprogramm sieht von 2019 bis 2022 Ausgaben von 13,8 Millionen Euro vor. Im nächsten Jahr sollen danach gut 3,44 Millionen Euro investiert werden. Neben der Sanierung des Freibades als größtes Projekt sind die meisten Ausgaben für die Sanierung des Glas- und Keramikmuseums für 200.000 Euro, den Abriss des nicht mehr genutzten Kindergartengebäudes an der Roten Schule (145.000 Euro) und ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr von Trubenhausen (140.000 Euro) vorgesehen, was eigentlich alles schon 2018 erfolgen sollte.

Dazu gehört auch der mehrfach verschobene Anbau an das Feuerwehrgerätehaus von Laudenbach. Der Bauantrag dafür sei jetzt gestellt worden, erste Aufträge würden noch in diesem Jahr ausgeschrieben, sagte Bürgermeister Finn Thomsen, nachdem SPD-Stadtverordneter Oliver Bolte die schnellstmögliche Umsetzung des Projektes angemahnt hatte: Sonst nämlich falle man aus der Förderung.

Außerdem gehe es um die Arbeitssicherheit der Feuerwehr-Aktiven, die sich neben dem bald kommenden neuen Fahrzeug nicht einmal mehr umziehen könnten. Zudem sollen 2019 beziehungsweise 2020 die Gerätehäuser in Laudenbach und Uengsterode umgebaut und die Straßen Fuchshecke in Rommerode (unterer Teil), Auf dem Klengenberg und In der Welsebach in Trubenhausen (jeweils oberer Teil) sowie das Dorfgemeinschaftshaus Weißenbach saniert werden.