Paula Siebert bei hessischem Schreibwettbewerb ausgezeichnet

Paula Siebert gehört zu den 100 Besten beim Schülerschreibwettbewerb der Stiftung Handschrift.

Großalmerode/Helsa – Es ist ein dickes Buch, das Paula Siebert in den Händen hält. Ein Buch, in dem sich alles um Träume dreht. Enthalten ist auch ein Text von ihr. Denn die 13-Jährige gehört zu den 100 Sechs- und Siebtklässlern, die sich kürzlich beim hessischen Schreibwettbewerb der Stiftung Handschrift unter rund 9500 Einsendungen durchgesetzt haben.

Paulas Beitrag ist ein Brief an ihre Lieblingsautorin Kerstin Gier, die Fantasy-Romane schreibt – darunter eine Trilogie über Träume. Und über einen Traum berichtet Paula auch der Autorin. Darin schwebt ein Lufthauch durch alle Straßen und Gassen der Welt. Er eliminiert Corona-Viren und Kampfmaschinen. „Außerdem gibt die Magie des Lufthauchs genug Wasser und Essen für alle Menschen in Afrika.“ Am Ende verbreitet der Lufthauch Frieden, Glück und einen intakten Planeten.

Auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht hat sie ihre Klassenlehrerin Marita Kempkes an der Großalmeröder Valentin-Traudt-Schule, berichtet die Gymnasiastin, die aktuell die siebte Klasse besucht und in Helsa wohnt. Am Anfang sei es ihr ein bisschen schwer gefallen, einen Text zu verfassen, „aber dann habe ich alles hineinfließen lassen, was mich beschäftigt. Und durch den Lufthauch kam das Mystische hinzu.“

Als ihre Lehrerin dann ins Klassenzimmer kam und ihr gratulierte, habe sie es nicht gleich verstanden. „Aber dann habe ich es gecheckt“, sagt Paula. Ihre Klassenkameraden haben ihr dann auch gratuliert.

Für die 13-Jährige ging es nach Wiesbaden, wo sie unter anderem von Kultusminister Prof. Alexander Lorz prämiert wurde.

Ihr Gefühl für Sprache hat sie, weil sie gerne liest, vermutet Paula, die sich auch ehrenamtlich in der Schul- und Stadtbücherei engagiert – „Bücher sind meine Welt.“ Aber nicht nur in Deutsch, auch insgesamt ist sie gut in der Schule, betont Schulleiter Christoph Matt. Insgesamt sei Paula – auch wegen ihres Verhaltens – ein „Glücksgriff als Schülerin“. Und vielleicht gibt es ja mal wieder einen Schreibwettbewerb, bei dem das Thema passt, „dann bin ich wieder dabei“, sagt Paula. (nde)

Paulas Text

Ich schreibe heute diesen Brief, um Ihnen von meinem Traum zu erzählen. Ihre faszinierenden Bücher der Silber-Trilogie haben mich dazu inspiriert.

Ich selber träume oft nur wirres Zeug. Aber auf einen Traum bin ich aufmerksam geworden und habe versucht, mich an jedes Detail zu erinnern. Und so sieht mein Traum aus: Ein Lufthauch schwebt durch alle Gassen und Straßen der Welt. Während er durch jede Ecke kriecht, nimmt er alles Böse mit sich, die Corona-Viren der Intensivstationen, die Kampfmaschinen der Ukraine und Russland. Außerdem gibt die Magie des Lufthauchs genug Wasser und Essen für alle Menschen in Afrika. Der Lufthauch wirbelt alles Böse um sich und schleudert es in die Luft. Schließlich geht es in einem glühenden Funkenregen zur Erde und verbreitet Frieden und Glück anstatt Corona, Krieg, Leid in Afrika und vertrockneten Wäldern.

Plötzlich fängt es an zu regnen. Der Regenwald und all das Grün, was dieser Erde fehlt, fängt an zu wachsen und gibt uns eine schöne, grüne Welt.

Ich denke, dass ich durch diesen Traum die Welt verändern möchte, und anderen Menschen helfen möchte, sich besser zu verstehen. Allerdings bin ich keine Traumdeuterin. Durch all das, was man in diesen drei Jahren durchgemacht hat, entstehen diese Träume.

Was denken Sie über meinen Traum? Ich freue mich auf Ihre Antwort.

Liebe Frau Gier, das tägliche Abtauchen in ihre Traumwelt gibt mir jeden Tag Kraft für mein alltägliches Leben.

Herzlichste Grüße, Paula