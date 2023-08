Renate und Horst Küllmer feiern heute ihre Diamantene Hochzeit

Auf der Kirmes hat’s gefunkt

Das rechte Bild zeigt Renate und Horst Küllmer, als sie im August 1963 heirateten.

Eine Konfirmandenfreizeit führte Horst Küllmer aus Wickersrode 1956 für ein paar Tage nach Laudenbach. Bei einem Abstecher auf die Kirmes im Ort fiel dem 14-Jährigen die eineinhalb Jahre ältere Renate Pforr ins Auge. Sieben Jahre später standen die beiden am Traualtar. Das ist 60 Jahre her, heute (2. 8. 2023) feiert das Paar seine Diamantene Hochzeit.

Laudenbach – „Die attraktive Brünette fiel mir gleich ins Auge“, erinnert sich Horst Küllmer noch genau, als nachmittags im Festzelt die Konfirmandengruppe aus Wickersrode mit den Jugendlichen aus Laudenbach an einem langen Tisch saß. Die Blicke der beiden kreuzten sich immer, aber dabei blieb es auch. Doch fortan ging ihm die damals 16-jährige Marta Elise Renate, die alle aber stets mit dem dritten der drei Vornamen angesprochen haben, nicht mehr aus dem Sinn. So unternahm er anfangs mit seinem Freund, der ein Motorrad besaß, gar manche Spritztour ins 14 Kilometer entfernte Laudenbach und lernte seine Auserwählte näher kennen. Schon bald hatten sich die beiden ineinander verliebt und unternahmen sonntags, mal mit dem eigenen Motorrad, mal mit dem Trecker und später auch in Horsts eigenem VW Käfer, Ausflüge in die Region.

+ Renate und Horst Küllmer, als sie im August 1963 heirateten. © /Repro: Lothar Röß

Der Wickersröder hatte seine Ausbildung zum Elektriker abgeschlossen, Renate war als Näherin bei der Firma Ritter in Hessisch Lichtenau beschäftigt, als sich das Paar im Januar 1960 an Horsts 18. Geburtstag verlobte. Unvergessen bleibt den Jubilaren auch die Reise im September 1961 mit der Wickersröder Delegation nach Köln, wo in der Beethovenhalle die Bronzeplakette für den Erfolg beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ überreicht wurde.

Nach der standesamtlichen Trauung am 2. August 1963 in Reichenbach folgte tags drauf die kirchliche Zeremonie in Laudenbach, gefeiert wurde in Wickersrode. Im Haus der Schwiegereltern war Horst bereits im Jahr zuvor eingezogen und hatte mit dem Anbau begonnen, der 1964 fertiggestellt war. Die Geburt von Sohn Edmund machte 1965 das Glück des jungen Paares komplett. Immer wieder packte die junge Familie die Reiselust, gern ging’s auf die spanische Mittelmeerinsel Mallorca, aber auch nach Bayern.

Beruflich wechselte Horst Küllmer 1966 zum Fernmeldeamt Kassel. 1973 wurde er kommunalpolitisch aktiv, war im Laufe der Jahre Ortsvorsteher, Stadtverordneter, Stadtverordnetenvorsteher und Magistratsmitglied. Für sein Engagement als SPD-Mitglied wurde er 2019 mit der Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet. Zwölf Jahre begleitete er das Amt des Vorsitzenden im Imkerverein, ist außerdem Mitglied in der Feuerwehr, im Knappen-, Heimat- und Geschichtsverein.

Ihr Ehejubiläum feiern Renate und Horst Küllmer heute im Dorfgemeinschaftshaus in Laudenbach. Neben der Familie mit Enkelsohn Christian zählen zahlreiche Freunde und Bekannte des Paares zum Kreis der Gratulanten. (zlr)