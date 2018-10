Rommerode: Unbekannter Täter lässt Luft aus Autoreifen

Rommerode. Eine 36-jährige Autofahrerin aus Rommerode traute am Dienstag ihren Augen nicht: ein Unbekannter hatte aus beiden Reifen auf der Fahrerseite die Luft herausgelassen.

Aus dem Bericht der Polizei geht hervor, dass die 36-Jährige ihr Auto am Montag, 1. Oktober, gegen 16 Uhr an der Hecke vor ihrem Haus an der Straße "An den Steinländern" im Großalmeröder Stadtteil Rommerode geparkt hatte. Als sie am nächsten Morgen um 5.45 Uhr an ihr Auto kam, sah sie, dass beide Reifen auf der Fahrerseite platt waren.

Hinweise an die Polizeistation Hessisch Lichtenau, Telefon 05602-93930.