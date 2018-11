Saisonkarten für Großalmerodes Schwimmbad werden teurer

Teurere Saisonkarten und kostenloses WLan: Das Panoramabad in Großalmerode steht 2019 vor einigen Änderungen.

Die Saisonkarten für das Panoramabad in Großalmerode werden teurer: Erwachsene zahlen künftig 120 statt 90 Euro, Ermäßigte 60 statt 45 Euro und Familien 250 statt 200 Euro.

Diese Preiserhöhung beschlossen die Stadtverordneten am Donnerstag bei ihrer Sitzung einstimmig. Außerdem ging es erneut um das freie WLan in der Stadt.

Panoramabad

Bürgermeister Finn Thomsen erklärte, dass mit der Preiserhöhung der Saisonkarten das operative Ziel, zehn Prozent mehr Einnahmen aus dem Panoramabad erzielen zu wollen, umgesetzt werden soll. Man habe sich entschieden, die Preise der Saisonkarten anzuheben, weil die Einzelkarten im Vergleich zu den Freibädern der umliegenden Kommunen bereits recht teuer seien.

Für Frühkäufer soll es allerdings Rabatte geben: Kauft man die Saisonkarte bis 30. April 2019, kostet sie für Erwachsene 100 Euro, ermäßigt 50 Euro und für Familien 220 Euro. „So kann man zehn, 20 oder sogar 30 Euro im Vorverkauf sparen“, betonte Thomsen. Zunächst sollte der Vorverkaufsrabatt nur bis 31. März gehen, doch da die Saisonkarten ein schönes Weihnachts- und Ostergeschenk seien, einigten sich die Stadtverordneten darauf, dass der Rabatt bis 30. April gilt.

Ermäßigte Karten erhalten Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten, Einsatzmitglieder der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt, Freiwilligendienstleistende, Sozialhilfeberechtigte und laut der neuen Satzung auch Schwerbehinderte gegen Vorlage entsprechender Nachweise. Besucher aus der Partnerstadt Royston und Kinder bis einschließlich vier Jahren kommen kostenlos ins Freibad.

Wichtig sei nun, ordentlich Werbung für die Vorverkaufsrabatte zu machen, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Volker Pforr.

WLan

Das kostenlose Internet in Großalmerode an acht Stellen, unter anderem am Panoramabad (wir berichteten), wurde bei der Stadtverordnetenversammlung mit einer Enthaltung ebenfalls beschlossen. Vincent Koch, der mit Maximilian Busch als Vertreter des Jugendparlaments der Stadt bei der Sitzung war, hielt ein souveränes Plädoyer für die Einrichtung von Hotspots, die nicht nur der Jugend zugute kämen. Für seine Rede erntete er Applaus und die Unterstützung von Bürgermeister Thomsen.

Dieser erklärte, dass man sich neben dem Landesförderprogramm „Digitale Dorflinde“ auf ein weiteres beworben habe, das die Europäische Union anbietet. In etwa sechs Wochen rechne er mit einer Antwort. Ob das WLan nachts abgeschaltet werden soll und wie schnell die Hotspots installiert werden können, ist noch offen.