Simone Dietzel ist die neue Leiterin der Hirschbergschule in Rommerode

Von: Wiebke Huck

Nicht nur farblich aufeinander abgestimmt: Schulleiterin Simone Dietzel (links) und Konrektorin Jennifer Kießling betonen, dass sie die Hirschbergschule als Team führen. © Wiebke Huck

Immer ein offenes Ohr und eine offene Tür für die gesamte Schulgemeinde, beides ist dem neuen Leitungsteam der Hirschbergschule besonders wichtig: Simone Dietzel und Jennifer Kießling leiten gemeinsam seit April die Bildungsstätte mit dem Förderschwerpunkt Lernen.

Rommerode – Konrektorin Jennifer Kießling arbeitet seit 2015 an der Hirschbergschule, erst war sie Stufenleiterin, 2018 hat sie dann das Amt der Konrektorin übernommen. Sie und die neue Schulleiterin kennen sich schon seit 20 Jahren, erzählen die beiden im Gespräch mit unserer Zeitung. Viele Jahre haben sie bereits in der Steintorschule in Witzenhausen zusammengearbeitet, die 2015 geschlossen wurde. „Wir haben damals schon gesagt: ‘Irgendwann sehen wir uns wieder’.“

Und jetzt war es soweit. Als die vakante Schulleiterstelle ausgeschrieben wurde, dachte Jennifer Kießling sofort an Simone Dietzel, die sich umgehend bewarb und die Stelle bekam. Beide betonen, dass sie die Schule als Team leiten würden und sich darum auch ein Büro teilen. „Wir legen Wert auf kurze Wege im Austausch und hohe Transparenz“, erklärt Simone Dietzel.

Beide Lehrerinnen wohnen in Witzenhausen und nehmen sich immer wieder Arbeit mit nach Hause. „Wir sitzen oft nach Feierabend zusammen bei einer Tasse Kaffee im Garten und besprechen Berufliches – bei uns ist der Beruf Berufung“, sagt dazu Simone Dietzel.

Die 46-Jährige freue sich besonders darauf, die Schule gemeinsam mit ihren Kollegen weiterzuentwickeln, „Gutes bewahren und zugleich offen sein für Neues“, sei ihr Motto, nichts sei beständiger als der Wandel. Vor allem die Digitalisierung möchte sie vorantreiben.

45 Schüler werden an der Hirschbergschule in drei Klassen jahrgangsübergreifend unterrichtet. Nicht nur ein enger Kontakt zu den Schülern sei dem Schulleitungsteam wichtig, auch, dass sich die Schüler wohlfühlen und gerne zur Schule gehen. „Es gibt Schüler, die eine engmaschigere Begleitung brauchen, gerade auch in der Berufsvorbereitung“, so Simone Dietzel. Ihre Tür steht den Schülern offen, so die Schulleiterin weiter.

Sie würden oft ins Büro kommen, manchmal um Fragen zu stellen oder Probleme zu klären, aber auch ab und zu, um eine Partie Billard oder Kicker einzufordern. „Wenn Zeit dafür ist, kommen wir auch dieser Bitte gerne nach“, so Dietzel, der ein guter Draht zu ihren Schülern wichtig ist. „Wir kennen jeden Schüler persönlich, bei uns ist alles sehr familiär.“ Ziel ihrer Arbeit sei es, jedes Kind so zu stärken, dass es nach seinen eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten gut lernen, Selbstvertrauen und eine eigene Persönlichkeit entwickeln kann.

Simone Dietzel leitet neben der Hirschbergschule auch das Beratungs- und Förderzentrum Rommerode und betreut und berät neun Grundschulen und vier weiterführende Schulen, die Kinder und Jugendliche im Rahmen des inklusiven Settings beschulen. Für sie ist die Hirschbergschule ein wichtiger Teil der Inklusion im Werra-Meißner-Kreis. „Und die Schule mit dem schönsten Ausblick“, sagt sie. Ihr Wunsch nach beruflicher Weiterentwicklung sei leise aber kontinuierlich in den vergangenen Jahren gewachsen, so die neue Schulleiterin. Studiert hat Simone Dietzel in Frankfurt am Main.

2003 absolvierte sie ihr zweites Staatsexamen an der Schule für Lernhilfe in Sontra. Von 2003 bis 2012 arbeitete sie zusammen mit Jennifer Kießling an der Steintorschule in Witzenhausen, von dort aus ging es an die Pestalozzischule und an die Anne-Frank-Schule in Eschwege,