Veranstaltung zu alternativen Wohnformen in Großalmerode

Wohnen in der Zukunft

+ © Lothar Röß Reges Interesse herrschte in der Bevölkerung am gemeinschaftlichen Wohnen. © Lothar Röß

Die Auftaktveranstaltung Gemeinschaftliches Wohnen – Alternative Wohnformen im Werra-Meißner-Kreis, zu der der Fachdienst Hilfe zur Pflege, Seniorenberatung und Planung in Kooperation mit der evangelischen Familienbildungsstätte des Kreises und der Stadt Großalmerode am Freitagnachmittag in den Tonstädter Rathaussaal eingeladen hatte, fand reges Interesse.

Etwa vier Dutzend Teilnehmer begrüßte Bürgermeister Finn Thomsen (parteilos) als Hausherr und unterstrich das besondere Interesse der Stadt an dem Thema, da man zur Nutzung der Leerstände in der Südstadt eine für Senioren interessante Lösung anstrebe. Als Vertreter des Kreises freute sich Erster Kreisbeigeordneter Friedel Lenze (SPD) über den Zuspruch der Veranstaltung, durch die Claudia Schwalm vom Fachbereich Soziales und Senioren moderierte.

Den informativen Teil eröffnete Diplom-Ingenieurin Birgit Kasper von der Frankfurter Landesberatungsstelle Gemeinschaftliches Wohnen in Hessen zunächst mit der Definition der Wohnform, bevor sie auf die Rahmenbedingungen, die Herausforderungen und Chancen einging. Sie erläuterte, dass mit dem gesellschaftlichen Wandel auch unsere gewohnten Wohnkonzepte hinterfragt werden müssen. Es gäbe zahlreiche Gründe, sich mit dem Gedanken an alternative Wohnformen zu beschäftigen, so Kasper. So würden sich beispielsweise mit zunehmendem Alter häufig die Ansprüche an das eigene Wohnumfeld ändern. Das eigene Haus werde zu groß und ist möglicherweise nicht barrierefrei, um den gesundheitlichen Veränderungen gerecht zu werden. Auch die Bewirtschaftung des Gartens werde zu schwer. Gleichzeitig suche man Kontakt zu Mitmenschen, um gemeinsam etwas zu unternehmen oder sich zu beschäftigen. Der Unterstützungsbedarf der älteren Generation nehme zu, während man andererseits genügend Zeit habe, sich in einer Gemeinschaft einzubringen. Nicht nur bei älteren, auch bei jüngeren Menschen könne der Wunsch nach einer Wohnform bestehen, bei der man durch wechselseitige Hilfe die Herausforderungen des Alltags leichter bewältigen könne.

Nachdem Melanie Heussner die Hessische Fachstelle für Wohnberatung in Kassel vorgestellt hatte, präsentierten Hanne Brathge und Lothar Rausch ihr Projekt „Gemeinschaftlich Wohnen in Kaufungen“ als Mitglieder der Genossenschaft, die drei Häuser mit insgesamt 2400 Quadratmetern Wohn- und Gemeinschaftsfläche ökologisch und energieeffizient errichten will. Das erste Mehrfamilienhaus mit 13 Wohnungen auf drei Ebenen befindet sich seit Februar 2022 in Bau und soll im kommenden Herbst bezogen werden.

Als weiteres beispielhaftes Objekt stellte Georg Preißl das Mehrgenerationenprojekt „Unser Oberhof“ aus dem Bad Homburger Stadtteil Ober-Erlenbach vor, Guido Pusch präsentierte das Konzept „Zukunft Pflegebauernhof“, mit dem sowohl pflegebedürftigen Menschen als auch Pflegekräften und Bauernhöfen eine Zukunft gegeben werden soll.

(Von Lothar Röß)