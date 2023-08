Gnaden-, Eiserne, Diamantene und Goldene Konfirmation

Von: Lothar Röß

Gleich vier Generationen von Konfirmanden feierten am Sonntag in der Dorfkirche des Großalmeröder Stadtteils Laudenbach ihr Goldenes-, Diamantenes-, Eisernes- und Gnadenjubiläum.

Laudenbach – Vor 70 Jahren zählten Elisabeth Sander, Günther Pfeil, Gerhard Heinemann, Karl-Heinz Orth, Irmgard Faßhauer, Helga Heinemann, Heinz Ringleb, Günther Pflüger und Elfriede Störmer zum Kreis der Konfirmanden in den drei heutigen Großalmeröder Stadtteilen Laudenbach, Uengsterode und Trubenhausen. Pfarrer Theodor Junghans hatte sie jeweils in ihren Heimatgemeinden eingesegnet. Alle gemeinsam feierten sie am Sonntag ihre Gnadenkonfirmation in der Laudenbacher Dorfkirche mit Pfarrer Armin Scheerschmidt und den Jubilaren der Goldenen (50 Jahre), Diamantenen (60) und Eisernen (65) Konfirmation.

Die vier Jubiläen spiegeln auch die Besetzung der Pfarrstelle in Laudenbach über zwei Jahrzehnte wider. Pfarrer Junghans, der als letzten Jahrgang die Gnadenkonfirmanden vom Sonntag in 1953 konfirmiert hatte, wurde von Johannes Teichert abgelöst, der die Eisernen Konfirmanden in 1958 und die Diamantenen in 1963 eingesegnet hatte. Bei den letzteren standen in allen drei Orten zur Konfirmation so viele Jugendliche an, dass Teichert sie auf zwei Termine verteilte, einen im März und einer im Juni. Für die Goldkonfirmanden zehn Jahre später war dann Pfarrer Gert Margraf zuständig.

Seine Ansprache an die Jubilare im feierlichen Gottesdienst verstand Pfarrer Scheerschmidt als Gebrauchsanleitung fürs Leben. Liebe üben, Gottes Wort halten und demütig sein, das waren seine Leitgedanken, auf die er im Rückblick auf das Leben der Jubilare einging. Mit den Worten „Ich wünsche Ihnen, dass Sie in dieser Liebe Gottes bleiben können, die sie ein Leben lang geübt haben, und dass es Ihnen gelingt, diese Liebe weiterzugeben, an ihre Lebenspartner, Ihre Familien und die Menschen um sie herum!“ schloss der Pfarrer seine Predigt.