Von Weißenbach nach Großalmerode: Georg Seitz sorgt für mehr Mobilität

Weissenbach. Wenn das Telefon des Rentners Georg Seitz am Morgen klingelt, ist häufig die Mobilitätszentrale des Nordhessischen Verkehrsverbunds (NVV) am anderen Ende der Leitung und hat einen Auftrag für ihn.

Seitz engagiert sich als Fahrer für das Projekt Mobilfalt – das steht für Mobilität und Vielfalt. Das Dorf Weißenbach, in dem er lebt, sei nicht gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen, erzählt Seitz. Lediglich die Buslinie 210 hält dort, und das auch nur sehr selten.

Deshalb bringt Mobilfalt Menschen zusammen: Die, die von Weißenbach nach Großalmerode möchten oder andersherum und die, die ein Auto haben und sie fahren können. Wenn kein Auto zur Verfügung steht, springt ein Taxi ein. „Das Projekt ist gut für unseren Ort und für die Dorfbewohner“, sagt Seitz.

Oft nimmt er die Großalmeröderin Julija Bachvalova mit, die in Weißenbach in der Jausenstation arbeitet. Sie hat keinen Führerschein und nutzt das Angebot fast jeden Tag, es mache sie viel mobiler. „Als mein Chef mir davon erzählt hat, habe ich mich gewundert, dass es so günstig ist.“ Einen Euro zahlt sie für die sieben Kilometer lange Strecke. „Das ist auf jeden Fall besser als zu Fuß oder mit dem Fahrrad, erst recht, wenn ich abends nach der Arbeit kaputt bin.“

Der NVV ist zufrieden damit, wie das Angebot angenommen wird. Aber der Verkehrsverbund sieht das Projekt weiterhin als Praxistest, an dem immer noch gearbeitet wird. In Großalmerode gab es seit dem Start im April 2016 insgesamt 236 Fahrten, im vergangenen Monat waren es 36, was ein sehr guter Schnitt für die Größe des Ortes sei.

Davon wurden über 16 Prozent von privaten Fahrern wie Georg Seitz durchgeführt, er war für Mobilfalt bisher 27-mal unterwegs. Wenn er für einen Auftrag in der Großalmeröder Kernstadt ist, nutzt er diese Gelegenheit häufig selbst, um beispielsweise einen kleinen Einkauf zu erledigen. Georg Seitz engagiert sich für die „gute Sache“ und denkt auch an die Zukunft: „Jeder kann davon profitieren, deshalb sollte man es unterstützen.“

