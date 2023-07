Blaulichtmeile zum Großalmeröder Stadtfeuerwehrtag zieht viele Besucher an

„Wasser Marsch“ in Laudenbach

+ © Lothar Röß Jutta Mauler hat den Spreizer fest im Griff und beweist Gefühl beim Transport des Bechers. Unter den Schaulustigen ist Erster Stadtrat Ullrich Möller (hinten links). © Lothar Röß

Der Großalmeröder Stadtfeuerwehrtag in Laudenbach zog viele Besucher an.

Laudenbach – In der Regel kommt die Feuerwehr getreu ihrem Wahlspruch „retten-löschen-bergen-schützen“ zu den Menschen, anders am Samstag: Beim Stadtfeuerwehrtag im Großalmeröder Stadtteil Laudenbach interessierten sich viele Besucher für die Blaulichtmeile auf der großen Wiese hinter dem Stützpunkt der örtlichen Wehr am Dorfgemeinschaftshaus auch deshalb, weil so manches technische Gerät einmal selbst ausprobiert werden konnte.

So nutzte Jutta Mauler aus Laudenbach gleich als Erste die Gelegenheit, den hydraulischen Spreizer, mit dem beispielweise eingeklemmte Personen aus verunfallten Fahrzeugen befreit werden, an der Station der Kernstadtwehr unter fachmännischer Anleitung zu bedienen. Dabei stand nicht die geballte Kraft des Geräts im Mittelpunkt, sondern die gefühlvolle Handhabung, und das meisterte Jutta Mauler bravourös. Weder der weiche Plastikbecher wurde zerquetscht noch ging ein einziger Tropfen Wasser daraus verloren, als sie das Gefäß von einer Pylone zur anderen versetzte.

Doch was wäre eine Aktion der Feuerwehr schon ohne Feuer. Die Flamme an der Station der Wehr aus Epterode ließ sich immerhin noch mit einem mit Wasser befüllten Feuerlöscher bekämpfen. Grundgedanke hier war vor allem die Handhabung von Feuerlöschern, und dabei hatten auch die Kinder wie Lio, Till und Marlon ihren Spaß.

Um ein vielfaches größer war hingegen die Flamme bei der demonstrierten Fettexplosion. Dabei dürfte allen Zuschauern bewusst geworden sein, zu heiß gewordenes Fett, das sich entzündet hat, niemals mit Wasser zu löschen. Die Erklärung: Kommt Wasser mit dem brennenden Fett in Berührung, entsteht schlagartig Wasserdampf, mit dem sich das Feuer explosionsartig ausbreitet.

Zum Löschen vor Ort kamen die knapp 30 Mitglieder der beiden Jugendwehren aus Rommerode und Laudenbach bei einer gemeinsamen Übung zum Einsatz. Drei brennende Feuertonnen simulierten einen Waldbrand. Bevor jedoch der Alarm kurz nach 16 Uhr ausgelöst werden konnte, füllte Landwirt Detlef Fiedler aus seinem 12 000 Liter fassenden Wasserfass den mobilen Wasserbehälter für maximal 3000 Liter soweit auf, dass auch ausreichend Löschwasser zur Verfügung stand. Mit Sirene und Blaulicht rückten die Nachwuchsbrandschützer in den Einsatzfahrzeugen ihrer jeweiligen Wehren an und machten sich nach der Aufgabenverteilung ans Werk: Saugleitung montieren, Schläuche ausrollen, Strahlrohre in Position bringen, alles über die Pumpe verbinden und mit „Wasser Marsch“ den drei Feuern ein schnelles Ende bescheren.

Mit 26 Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Deutschem Rotem Kreuz und Deutscher Lebensrettungsgesellschaft, die sich im Halbkreis auf dem etwa einen Hektar großen Areal aufgebaut hatten, machte die Blaulichtmeile ihrem Namen alle Ehre. (zlr)

+ Lio zielt mit dem Feuerlöscher auf die Gasflamme, beobachtet von Till und Marlon. Thomas Bode kontrolliert, Markus Traube regelt das Ventil an der Gasflasche. © Röß, Lothar