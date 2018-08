Wirtschafts- und Verkehrsausschuss Großalmerode beschloss Straßensanierungen bis 2024

Straßen bleiben Streitpunkt

Soll ausgebessert werden: der Kirchweg in Epterode. Bauamtsleiter Joachim Siebold (Mitte) und Bürgermeister Finn Thomsen (Zweiter von rechts) erläuterten das Vorhaben, Ortsvorsteher Klaus Casselmann (dazwischen) war nicht ganz einverstanden.

Großalmerode. Der Straßenausbau wird in Großalmerode immer wieder diskutiert – so auch beim Wirtschafts- und Verkehrsausschuss der Stadt am Donnerstagabend.