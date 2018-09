Zukunftsdialog mit Großalmerodes Bürgern

Informationen an der Stellwand: Matthias Gude gab den Teilnehmern des Zukunftsdialogs Einblicke in das Handlungsfeld Jugend, Familie und Soziales.

Großalmerode. Um die Zukunft von Großalmerode auch mit den Ideen der Bürger zu gestalten, hatte Bürgermeister Finn Thomsen die Einwohner zum Dialog in die Valentin-Traudt-Schule (VTS) eingeladen.

„Die Schule als Ort der Zukunft, das passt genau zum Thema“, ließ Thomsen am Samstag keinen Zweifel dran, mit der Aula der VTS den idealen Treffpunkt für den ersten Zukunftsdialog der Tonstadt gefunden zu haben. Die Stadt Großalmerode stehe vor großen Herausforderungen, nachdem die Stadtverordneten strategische Oberziele zur künftigen Entwicklung der Tonstadt beschlossen haben, erklärte Thomsen den anwesenden Bürgern im Beisein von Vertretern aus Politik, Handel und Gewerbe den Ernst der Lage: „Sinkende Einwohnerzahlen haben rückläufige Steuereinnahmen zur Folge.“ Ziel sei, im Einklang mit den Fraktionen, den Stadtverordneten, der Verwaltung und den Bürgern an einer zukunftsfähigen Stadt zu arbeiten.

Nach einer knappen Begrüßung – den Dank an Schulleiter Christoph Matt für die Bereitstellung der Aula inbegriffen – standen die Stellwände mit den strategischen Zielen der insgesamt sechs Handlungsfelder im Mittelpunkt. Innerhalb von vier Stunden hatten die Bürger Gelegenheit, in die Aula zu kommen und in direkten Dialog zu treten. Als Ansprechpartner standen von der Verwaltung Thomsen und Matthias Gude bereit. Zudem waren die Stadtverordneten mit Uwe Fischer und Lothar Burhenn (beide WG) sowie Hanna Schmuch (SPD) vertreten und auch der Gewerbevereinsvorsitzende Bernd Bloß war mit dabei.

Im Dialog mit ihnen brachten die Bürger so manche Idee mit ein, die auf einem Kärtchen notiert an die Stellwände mit angeheftet wurde. Das Ziel: Kein Gedanke soll unter den Tisch fallen und in den künftigen Sitzungen des Stadtparlaments in die Diskussion einfließen.

Nach gut einer Stunde Zukunftsdialog waren unter anderem folgende Vorschläge an den Stellwänden zu lesen:

Jugend, Familie, Soziales:

• Ausbildungsplatz-Vermarktung aller Betriebe

• Ausbildungsbörse über den Kreis hinaus • Schule und Betriebe besser vernetzen

• Social-Media-Auftritt der Stadt erstellen

• Förderungsmöglichkeiten für Vermarktung prüfen

• Repair-Café einrichten

• Finanzkraft stärken

• Bewusstsein für Großalmerode stärken

Leben, Wohnen, Natur:

• öffentliche Verkehrsmittel verbessern

• Hessen-Ticket für alle Schüler

• Geschichtsverein neu strukturieren hinsichtlich des Museums

• Fahrgemeinschaften

• Verwaltungsmodernisierung

• Wirtschaftsförderung und Infrastruktur stärken

• Einzelthemen zu den Handlungsfeldern zusammenfassen und gewichten (Beispiel: Einzelmaßnahmen zum Standortmarketing)

• Seniorenbus

• Seniorenbeirat

• Panoramabad von zwei Gemeinden betreiben

• Hinweise auf Fördermöglichkeiten für Gewerbetreibende

• Schnelles Internet für alle

• Werbung für Großalmerode, beispielsweise im Gründerzentrum der Uni Kassel

Stadt-/ Dorfentwicklung:

• Wanderwege – Beschilderung überprüfen

• Mitgliederschwund in Vereinen, Hilfseinrichtungen sowie Feuerwehr entgegenwirken

• Parkplätze schaffen

• Großparkplatz gebührenfrei

• finanzielle Anreize für Grundstückserwerb