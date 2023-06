Special-Olympics-Weltspiele: Werra-Meißner-Kreis ist „Host Town“ für Delegation aus Kasachstan

Von: Emily Spanel

Wie im Bild Sportler, Eltern und Betreuer der Werraland Lebenswelten soll den Gästen aus Kasachstan ein begeisternder Empfang im Werra-Meißner-Kreis beschwert werden. © Lars Winter

Werra-Meißner – Nach fast einem Jahr der Vorbereitung ist es ab Montag soweit: Der Werra-Meißner-Kreis präsentiert sich als Host Town.

„Damit gehören wir zu einem ausgewählten Kreis, der das Privileg hat, im Vorfeld der Special-Olympics-Weltspiele in Berlin eine internationale Delegation empfangen zu dürfen“, so Landrätin Nicole Rathgeber.

77 beeinträchtigte Sportler aus Kasachstan, ihre Trainer und Betreuer erwartet während ihres Aufenthaltes im Werra-Meißner-Kreis ein buntes, inklusives Programm. Höhepunkt dabei ist der Dienstag. Denn dann stehen mit dem inklusiven Spiel- und Sportfest an der Kleeblatt- und Paul-Moor-Schule in Reichensachsen ab 10 Uhr und abends mit dem Empfang am Landgrafenschloss ab 17.30 Uhr zwei für alle Bürgerinnen und Bürger öffentliche Veranstaltungen an. „Wir hoffen auf viele Besucher, die mit ihrer Anwesenheit mithelfen, unseren Gästen eine großartige Zeit in unserem Kreis zu bescheren“, so Landrätin Nicole Rathgeber.

Gastfreundschaft und Toleranz leben

„Mit vielen Menschen gemeinsam wollen wir unseren Gästen zeigen, wie sehr wir Gastfreundschaft und Toleranz in unserer Heimat leben“, sagt Laura Heckmann, Mitarbeiterin der Kreisverwaltung, die den Aufenthalt maßgeblich organisierte.

Nach ihrem Besuch im Werra-Meißner-Kreis reisen die kasachischen Gäste mit zwei Bussen nach Berlin, wo am kommenden Samstag die Weltspiele im Berliner Olympiastadion eröffnet werden. Erstmalig findet die größte inklusive Sportveranstaltung der Welt auf deutschem Boden statt. 7000 Athleten aus 190 Ländern, 26 Sportarten, 20 000 ehrenamtliche Helfer – es ist das größte Multi-Sportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München.

„Dass wir im Vorfeld ein Teil dieser Weltspiele sind, ist einzigartig und etwas ganz Besonderes. Gemeinsam wollen wir einen weiteren Meilenstein für eine inklusive Gesellschaft setzen“, sagt Landrätin Nicole Rathgeber.