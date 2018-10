Grünabfall soll im Werra-Meißner-Kreis zentral gesammelt werden

Werra-Meißner. Wohin mit dem Baum- und Strauchschnitt aus dem Garten? Viele der Kommunen im Kreis haben bereits eine Fläche bereitgestellt, auf der dieser abgegeben werden kann.

Oftmals hat das aber keinen offiziellen Charakter, was sich jetzt ändern soll: Durch das Projekt „Holzige Biomasse“, das vom Ersten Kreisbeigeordneten Dr. Rainer Wallmann angestoßen worden ist und nach wie vor begleitet wird, soll all das an den dezentralen Stellen gesammelte Gut aufbereitet und einer energetischen Verwertung innerhalb und außerhalb des Kreises zugeführt, also verkauft, werden.

„Gemeinsam kann man sich da einfach besser aufstellen“, erklärt Wallmann, warum er das kreisweite Projekt für sinnvoller hält als einzelne in den Kommunen. „Das ist ein wichtiger Service für den Bürger.“

Eine Gemeinde, die davon überzeugt ist, ist Meißner. Dort gibt es bei Vockerode bereits einen Sammelplatz, der nun besagten offiziellen Charakter annehmen soll. „Alles, was dort gesammelt wird, soll dann der zentralen Verwertung zugeführt werden“, sagt Bürgermeister Friedhelm Junghans.

Weil der Platz jedoch noch befestigt werden müsse, sei er aus naturschutzrechtlicher Sicht nicht mehr so wertvoll, weshalb Ökopunkte verloren gingen, die an anderer Stelle wieder ausgeglichen werden müssten. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Friedrich Arnoldt steht einer Ausgleichsfläche kritisch gegenüber: „Wenn dafür jetzt wieder ein Ackerstück weggenommen werden soll, entbehrt das jeder Logik.“ Stattdessen schlug er vor, dass der Ausgleich vom Ökopunkte-Konto abfließen soll.

Was ihn auch irritiert: Dass noch nicht klar sei, ob das Modellprojekt auch zu einem finanziellen Erfolg führe. „Wenn ich höre, dass es eine Nullnummer werden soll, heißt das nichts Gutes“, richtet er seine Worte an Wallmann.

Der ist dem Projekt auch deshalb „ganz optimistisch“ gegenüber eingestellt, weil es einen Beitrag zum Klimaschutz gibt, nennt als Ziel aber gleichwohl, mit einer schwarzen Null herauszugehen. Sollten die Kosten jedoch nicht über den Erlös aus dem Verkauf des aufbereiteten Grünguts wieder reinkommen, würde das Defizit über die Abfallgebühr finanziert.

Rubriklistenbild: © Arne Immanuel Bänsch/dpa