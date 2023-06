Gutachten im Prozess um tödlichen Gondelabsturz am Hohen Meißner verlesen

Mängel an Seilwinde

+ © Stefan Schlegel Mit dieser Gondel stürzten am 3. September 2019 drei Arbeiter am Sender Hoher Meißner in den Tod. Die 32 Jahre alte Seilwinde hatte versagt. © Stefan Schlegel

Werra-Meißner – Mängel an einer von einem Dieselmotor angetriebenen Hydraulik-Seilwinde sind die wahrscheinliche Ursache des Absturzes eines Arbeitskorbs am Sendemast auf dem Hohen Meißner vor rund dreieinhalb Jahren.

Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten, das gestern vor dem Amtsgericht Eschwege präsentiert wurde. Der nahezu senkrechte Aufschlag des Korbes aus etwa 80 Metern Höhe hatte im September 2019 drei Arbeitern aus Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg das Leben gekostet (wir berichteten).

Am Montag wurde der Prozess gegen den Geschäftsführer und einen Elektriker der damals für die Arbeiten beauftragten Berliner Firma fortgesetzt. Die beiden Männer sind wegen fahrlässiger Tötung in drei Fällen angeklagt. Im Fokus des Fortsetzungstermins standen die Gutachten der beiden Diplom-Ingenieure Michael Katzer und Frank Blasek.



Als Schwachpunkt der Seilwinde ausgemacht wurde eine Messinghülse, die aus ungeklärter Ursache zu tief in der Trommel saß. Fatale Kettenreaktion: Der Sicherungsstift griff nicht mehr, die Trommel verschob sich, das Seil erschlaffte und die Gondel stürzte ab. Weiterhin hätte auch das Gesamtkonstrukt aus Seilwinde, Einseilbetrieb und Arbeitskorb aus Sicht Michael Katzers nicht in dieser Weise zum Einsatz kommen dürfen. Die Winde, so der Gutachter, habe etwa über keine zusätzlichen Sicherungssysteme verfügt, die ein vollständiges Abstürzen der Gondel hätten verhindern können. „Eine technische Sicherung wäre etwa eine Bremse gewesen, die direkt auf die Trommel einwirkt und den ungebremsten Freilauf des Stahlseils verhindert.“



Katzer erkannte in seinem Gutachten in der grundsätzlichen Vorgehensweise „an jedem Punkt des Systems“ eine Gefahr: So habe es keine Notendhalt-Einrichtung gegeben; eine Gefährdungsbeurteilung für die Winde fehle, weiterhin sei eine Lastprobe vor dem Transport der Arbeiter in die Höhe wohl ausgeblieben: „Ich habe an der Unfallstelle keine Gewichte vorgefunden.“ Diese seien vom Arbeitgeber zu stellen.



Katzer wie auch Frank Blasek erklärten aber auch, dass es keine oder nur sehr schwer zugängliche Gesetze, Normen und Richtlinien für den Betrieb von Winden gebe. „Das nimmt allerdings die Verantwortlichen umso mehr in die Pflicht, ganz genau hinzuschauen: Das ist die Gefährdungsbeurteilung.“

Arbeitsschutz-Vorschriften nicht eingehalten?

Dem heute 43 Jahre alten Geschäftsführer aus Berlin wirft die Staatsanwaltschaft vor, für den Absturz mitverantwortlich zu sein. Das verwendete Konstrukt soll nicht den arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften entsprochen haben. Der mitangeklagte Elektriker aus Brandenburg soll bei Wartungsarbeiten an der Seilwinde im Februar 2019 versehentlich eine Hülse nicht ordnungsgemäß eingesetzt haben. Beide bestreiten die Vorwürfe.

Der Prozess wird am Montag, 19. Juni, 9 Uhr, vor dem Amtsgericht Eschwege fortgesetzt