Landkreis muss mehr als eine halbe Million Masken entsorgen

Von: Evelyn Ludolph

Das Tragen von Masken ist fast überall keine Pflicht mehr. © Swen Pförtner/dpa

Weil sie abgelaufen sind, muss der Landkreis mehr als 500 000 Schutzmasken vernichten.

Werra-Meißner – Es ist noch nicht lange her, da gehörten sie zum Alltag, wenn Menschen sich trafen: medizinische Schutzmasken. Am Anfang gab es kaum welche – nun liegen sie auf Lager. Das Problem dabei ist, dass sie nur begrenzt haltbar sind.

Bereits im Januar 2022 endete die Haltbarkeit von 504 000 medizinischen Mundschutzen, die der Kreis aus den Beständen des Bundes übernommen hatte, wie Kreissprecher Jörg Klinge berichtet. Die Entscheidung über die weitere Verwendung oder eventuelle Vernichtung der Schutzmaterialien trifft die Behördenleitung. Von den Beständen, die der Kreis selbst erworben hatte, sind ebenfalls im Januar vergangenen Jahres 18 000 medizinische Mundschutze abgelaufen, 12 000 KN95-Masken waren seit April 2023 nicht mehr zu gebrauchen. Dazu kamen 1080 FFP2-Masken und 520 FFP3-Masken, die im Juni 2023 ihre Haltbarkeit überschritten hatten. Auch bei 300 Litern Handdesinfektionsmittel war die Haltbarkeit abgelaufen.

Mit diesem Problem steht der Kreis nicht alleine da. Auch bei Lichtenau e.V. müssen demnächst Masken entsorgt werden: „Vor der Pandemie ist dies nicht vorgekommen, aber auch bei uns laufen in Kürze einige Restbestände aus der Pandemie ab und müssen daher entsorgt werden“, sagt Pressesprecher Mehran Hertwig.

Den Sinn des Mindesthaltbarkeitsdatums erklärt Hertwig so: „Das Herzstück einer FFP2-Maske ist die Filterschicht.“ Diese bestehe aus einem speziellen Vlies. In der Regel sei das aus dem Kunststoff Polypropylen gefertigt. Dieser Kunststoff verhalte sich lipophil und wirke somit fettanziehend. Da Viren meist eine fettige Oberfläche hätten, blieben sie an den Fasern haften. Diese physikalisch-chemische Eigenschaft müsse ohne Qualitätsverlust über die gesamte Gebrauchsdauer erhalten bleiben.

Auch beim DRK Witzenhausen gibt es noch erhebliche Bestände an Schutzmasken aus der Pandemiezeit, wie Prokurist und Rettungsdienstleiter Bernd Knobel mitteilt. So haben sie 15 000 OP-Masken und 5000 FFP2-Masken auf Lager. Vor der Pandemie hatten sie normalerweise maximal 200 OP-Masken und 500 bis 600 FFP2-Masken vorrätig.

„Die FFP2-Masken laufen im Jahr 2026 ab. Die OP-Masken noch in diesem Jahr“, sagt Knobel. Da die Bestände beim DRK an den „normalen“ Bedarf angepasst waren, mussten hier keine größeren Mengen an Masken entsorgt werden.

Aktuell liegen noch 72 000 FFP2-Masken im Katastrophenschutzlager des Kreises, die bis Juni 2024 verwendbar sind, teilt Kreissprecher Jörg Klinge mit. 900 Liter Handdesinfektionsmittel sind bis Dezember 2024 haltbar. Ergänzend gibt es auch 1200 Schutzanzüge ohne Haltbarkeitsdatum.



„Neben den Lieferungen von Bund und Land hat der Kreis mit Beginn der Pandemie in den Kauf von Schutzmasken zur Deckung des akuten Bedarfs zusätzlich 274 698,30 Euro investiert“, teilt Klinge mit.



Bei der Orthopädischen Klinik und Rehabilitationszentrum der Diakonie in Hessisch Lichtenau habe man vor Corona sowie auch aktuell wieder einen Bestand von 1000 FFP2-Masken auf Lager. Bei OP-Masken lagert man 2000 Stück, da diese unabhängig von der Pandemie im täglichen Einsatz sind, erklärt Mehran Hertwig, Pressesprecher von Lichtenau e.V.. Wie der Kreis hat Lichtenau e.V. auch Schutzmasken während der Pandemie vom Bund beziehungsweise Land bekommen. Allerdings mussten sie auch Schutzmasken aus dem Handel beziehen.



Während der Pandemie gab es große Preisschwankungen. „Der Preis pro Maske betrug in Spitzenzeiten 9,99 Euro“, berichtet Hertwig. Das sei eine Preissteigerung von bis zu 11 000 Prozent. Dadurch sei natürlich ein nicht unerheblicher Teil an Kosten angefallen. Inzwischen hätten sich die Preise aber wieder bei normalen Werten eingependelt.



Ein Großteil der noch vorhandenen Masken sei ihnen von Bund beziehungsweise Land zugeteilt worden, berichtet Bernd Knobel, Rettungsdienstleiter beim DRK Witzenhausen.



Zu „normalen“ Zeiten seien die Kosten eher gering, da die Masken nicht viel kosten würden und man beim DRK nicht viele Maske benötigen würde. In den Corona-Jahren sei der Bedarf aber sprunghaft angestiegen und die Herstellungs- und Lieferkosten explodiert. „So mussten für die Masken teilweise das 10- bis 20-fache des regulären Preises bezahlt werden“, erklärt Knobel. Da man sich beim DRK Witzenhausen zu Beginn mit einer größeren Menge eingedeckt hätte, hätten sich die Kosten aber im überschaubaren Rahmen gehalten. (elu)

775 Millionen Masken werden verbrannt Nach Medienberichten muss der Bund mindestens 755 Millionen Corona-Schutzmasken entsorgen. Die Masken – 660 Millionen OP-Masken und gut 95 Millionen FFP2-Masken – werden verbrannt. Die Haltbarkeit von medizinischen Produkten wie Schutzausrüstung beträgt zwischen drei und fünf Jahre, wie Mehran Hertwig, Pressesprecher von Lichtenau e.V., berichtet. In der Lichtenauer Klinik haben auch Schutzkittel, Hauben und Handschuhe eine begrenzte Haltbarkeit. (elu/mha)