Hans Heckrodt aus Hessisch Lichtenau bekommt Ehrenbrief

Hans Heckrodt aus Hessisch Lichtenau hat kürzlich, an seinem 73. Geburtstag, den Ehrenbrief des Landes Hessen erhalten. Bürgermeister Michael Heußner überreichte dem ehemaligen Berufssoldaten die Urkunde.

Mit dieser Auszeichnung wurde Heckrodt für seine ehrenamtlichen Leistungen sowie für die Dienste um die Gemeinschaft Dank und Anerkennung ausgesprochen.

Heckrodt wurde als Sohn eines Forstbeamten in Schnellbach in der damaligen DDR geboren. Als Soldat kam er nach Hessisch Lichtenau, gehörte zu den „Horchern“ auf dem Meißner.

Viele ehrenamtliche Funktionen übernahm er als Kommunalpolitiker in Hessisch Lichtenau und in den Gremien des Werra-Meißner-Kreises. So gehörte er mit Unterbrechungen sei 1989 immer wieder der Stadtverordnetenversammlung an, aus der er wegen seiner Erkrankung am 31. März ausschied.

Von 1997 bis 2011 gehörte Heckrodt dem Kreistag als Abgeordneter an und war von 2011 bis 2016 Kreisbeigeordneter und damit einer der ehrenamtlichen Vertreter des Landrates. In diesen Funktionen gehörte er verschiedenen Ausschüssen und Verbandsversammlungen an. Zudem war er viele Jahre als Schöffe tätig, unter anderem beim Landgericht in Kassel.

Heußner hob besonders Heckrodts seit 30 Jahren anhaltendes Engagement für die Partnerschaft mit der belgischen Kommune Dessel hervor, zu der er noch immer private Kontakte pflegt. Auch beim Besuch im vergangenen Jahr war er dabei.

Seine große Leidenschaft sind die Bienen. Er ist ein begeisterter Imker und war Vorsitzender des Lichtenauer Imkervereins. Seit 44 Jahren ist er mit seiner Ehefrau Karin verheiratet. Das Paar hat zwei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder.