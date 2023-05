Heimatmuseum Berkatal eröffnet neue Räume in Frankershausen

Museum Berkatal

+ © Theresa Lippe In den neuen Räumlichkeiten des Heimatmuseums Berkatal: Museumsleiter Burkfried Haferung. © Theresa Lippe

Das Heimatmuseum Berkatal ist auf rund 100 Quadratmeter angewachsen. In Frankershausen kamen neue Räume hinzu, die nun für die Besucher geöffnet sind.

Berkatal – Das Berkataler Heimatmuseum hat sich vergrößert. Auf zirka 100 Quadratmetern werden in Frankershausen nun allerhand Schätze der Berkataler Vergangenheit ausgestellt. Von alten Grubenlampen, über glitzernde Mineralien bis hin zu alten Päckchen Puddingpulver: In den neuen Räumen „Am Wasser 4“ gibt es jede Menge zu bestaunen, was den ein oder anderen Besucher sicher in Erinnerungen an die eigene Kindheit schwelgen lässt.

„Wir wollen den Alltag aufheben“, erklärt Museumsleiter Burkfried Haferung. Alte Autos würde man als Oldtimer hegen und pflegen – ähnlich tut das der Berkataler Museumsverein seit 1992 mit Relikten aus der heimatlichen Geschichte. Viel Herzblut, Zeit und Geld sei in das Projekt geflossen. Schon vor der Pandemie hat der Museumsverein mit der Sanierung der Räume in dem fast 270 Jahre alten Haus begonnen. „Das Haus stand mehrere Jahrzehnte leer, es war also viel zu tun“, sagt Haferung. Das sei alles nur mit einem tollen Team von ehrenamtlichen Helfern machbar gewesen. Bevor die Pandemie dazwischen kam, wurde der erste Ausstellungsraum eröffnet, nun folgten vier weitere.

Im Obergeschoss vom Haus „Am Wasser“ gibt es insgesamt sieben Ausstellungsräume, fünf sind inzwischen fertig und mit Erinnerungsstücken an die Vergangenheit gefüllt. Ein großer Sitzungssaal und eine Teeküche addieren sich zu den rund 100 Quadratmeter Ausstellungsfläche hinzu. „Kinder finden besonders die Mineralienausstellung spannend, ich hingegen liebe die zahlreichen Grubenlampen im Nebenraum“, berichtet der Museumsleiter.

Der sechste Ausstellungsraum im Berkataler Heimatmuseum soll noch in diesem Jahr fertig werden, sagt der Museumsleiter. Darin wolle er die Geschichte der Religionen in der Region präsentieren, schließlich sei Frankershausens Geschichte nicht unbedeutend von den jüdischen Bewohnerinnen und Bewohnern und ihren Verdiensten geprägt worden. „Ich möchte aber auch die evangelische und katholische Religionsgeschichte unserer Gemeinde ausstellen“, so Haferung. Den siebten Raum – es muss noch kräftig saniert werden – möchte er kommendes Jahr eröffnen.

Fördergeld gab es für Baumaterial aus dem Regionalbudget: etwa 3.200 Euro für EDV, zirka 1.300 Euro für Licht und Elektronik und weitere 2.500 Euro für einen Durchbruch. „Zwanzig Prozent mussten wir außerdem selbst finanzieren“, erklärt der Museumsleiter. Spenden seien also immer willkommen. Sowohl finanziell, als auch materiell: „Wir möchten die Geschichte des Gewerbes zeigen und hoffen, dass die Menschen dafür alte Fotos, Schriftstücke oder Gegenstände für unsere Ausstellung spenden.“ Die Museumsräume im Dachgeschoss des Bürgermeisteramtes bleiben weiterhin bestehen.

Museumsbesuch: Der Eintritt ist kostenlos, um eine Spende wird jedoch gebeten. Es gibt keine festen Öffnungszeiten – wer das Museum besichtigen möchte, ruft Burkfried Haferung an und vereinbart einen Termin: 01 75/ 7 52 41 23. (Theresa Lippe)