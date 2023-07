Alarmübung: Herleshäuser Wehr probt Ernstfall

Von: Harald Triller

Menschenrettung mit Atemschutzmasken: Beim Gemeindefeuerwehrtag in Willershausen mussten sich die Einsatzkräfte einer Reihe von Herausforderungen stellen. © Harald Triller

Für den Notfall müssen die Feuerwehrleute gewappnet sein - und proben den Ernstfall deshalb gleich mit Wassernotstand.

Herleshausen – Wenn 70 Aktive, darunter zwölf Atemschutzgeräteträger, der Herleshäuser Ortsteilfeuerwehren gemeinsam den Ernstfall proben, dann verlangt die Aufgabenstellung beste Koordination untereinander, gezielte Logistik und nicht zuletzt körperliche und geistige Frische sowie Fitness.

Im Rahmen der groß angelegten Übung anlässlich des Gemeindefeuerwehrtages in Willershausen musste eine große Herausforderung bewältigt werden, weil nicht nur die Brandbekämpfung wegen der schwierigen Wasserversorgung bei einem riesigen Bauernhofanwesen auf der Agenda stand, sondern sechs vermisste Personen auch noch die komplizierte Menschenrettung verlangten.

Während Willershausen und Archfeld zunächst den 900 Liter fassenden Wassertank des Feuerwehrautos nutzten und relativ schnell die Wasserleitung von einem Hydranten installierten, sorgten Altefeld und Wommen für die 500 Meter lange Schlauchleitung vom Schlossteich bis zum Brandherd.

Löschangriff wurde an der Hof-Rückseite

Ehrengemeindebrandinspektor Udo Schulz moderierte das Szenario für die vielen interessierten Besucher, lobte sofort nach der Installation der langen Wasserleitung die Altefelder, die Garanten für die ersten 200 Meter vom Teich bis zur Verstärkerpumpe waren, ehe die Aktiven aus Wommen für die restlichen 300 Meter sorgten, um für die Ortswehr von Herleshausen die Riegelstellung zu ermöglichen, denn deren Löschangriff wurde von der Rückseite des Hofes gefahren.

Für weitere Löschangriffe zeichneten die Brandschützer aus Unhausen, Breitzbach, Nesselröden und Markeshausen verantwortlich, und die Archfelder unterstützten die Gastgeber aus Willershausen bei der Rettung der sechs vermissten Personen, die glücklicherweise allesamt ohne den Einsatz von Tragen befreit werden konnten.

Löscheinsatz: Auf dem Übungsstandort in Willerhausen bauten die Feuerwehrleute die Wasserversorgung auf. © Harald Triller

„Hitze sorgte auch vom Wetter her für äußerliche Probleme“

Das Fazit von Gemeindebrandinspektor Matthias Sömmer ließ seine absolute Zufriedenheit erkennen, obwohl er nicht an allen Stellen sein konnte, was daran lag, dass er als Atemschutzgeräteträger mit seiner Altefelder Wehr nicht nur dabei, sondern mittendrin war und seine eigene Schlagkraft unter Beweis stellte: „Sicherlich war die persönliche Wasserversorgung für die Aktiven ebenso wichtig, denn die Hitze sorgte nicht nur vom Brand, sondern auch vom Wetter her für äußerliche Probleme bei dieser sehr realitätsnahen und anspruchsvollen Übung“, schwärmte Matthias Sömmer vom Ablauf, für den auch sein Stellvertreter Daniel Harseim als Abschlussleiter Anerkennung verdient.

Auch Pressesprecher Martin Jordan legte positiv nach: „Hier und heute hat jeder einzelne Feuerwehrmann und jede einzelne Feuerwehrfrau alles gegeben. Die Einsatzabteilungen der Herleshäuser Brandschützer haben klar und deutlich bewiesen, dass wir Einwohner auf sie bauen können“, nutzte der Pressewart das Forum, um sich bei der Familie Zimmermann, die den Übungsstandort zur Verfügung stellte, sowie bei den Sponsoren zu bedanken. (Harald Triller)