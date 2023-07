Offener Brief: Bürgermeister fordert den Erhalt der Filiale in Herleshausen

Von: Tobias Stück

Die Schließung der Sparkasse in Herleshausen wollen Bürger und Bürgermeister nicht einfach hinnehmen - und haben einen Gegenvorschlag.

Herleshausen – In einem offenen Brief kritisiert Herleshausens Bürgermeister Lars Böckmann die Schließung der Sparkassenfiliale in seinem Ort. Im Namen des Geimeindevorstands fordert Böckmann für die Einwohner den Erhalt der Filiale – „notfalls in eingeschränkter Form“.

Böckmann verweist in dem Schreiben auf die Satzung des Kreditinstituts. Darin stehe, dass die Sparkasse „in ihrem Geschäftsgebiet geld- und kreditwirtschaftliche Leistungen zu erbringen, insbesondere Gelegenheit zur sicheren Anlage von Geldern zu geben. Sie fördert die kommunalen Belange, insbesondere im wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen Bereich.“ Die Erzielung von Gewinn sei nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes. „Dieser Grundsatz lässt sich in der angekündigten Filialschließung nicht wiederfinden“, sagt Böckmann.

Er macht einen Gegenvorschlag: „Wenn die Kalkulation der Sparkasse keine eigene Filiale mit Personal mehr zulässt, wieso wurde dann nicht zumindest eine SB-Variante oder eine erweiterte Kooperation mit der VR-Bank erwogen?“ Insbesondere eine erweiterte Kooperation in den Räumen der VR-Bank hätte erhebliche Vorteile für beide Seiten. Man könnte sich Räumlichkeiten und somit Kosten teilen. Überweisungsterminals, Kontoauszugsdrucker und Geldautomat ständen weiterhin allen Kunden zur Verfügung. In dem vorhandenen Besprechungsraum könnte auch die Sparkasse bei Bedarf weiterhin Kundenberatungen durchführen.

Sparkasse in Herleshausen lenkt ein

Auf Anfrage unserer Zeitung äußert sich Vorstand Marc Semmel zu dem Schreiben. Es ist geplant, eine Kooperation mit der VR-Bank „Ihre Heimatbank“ mit Sitz in Eisenach einzugehen. Sie betreiben in Herleshausen noch eine SB-Stelle. „Auch dadurch erreichen wir noch keine Wirtschaftlichkeit, unseren Kunden können wir aber kostenlos Bargeld anbieten“, sagt Semmel.

Die Sparkasse verweist in Bezug auf ältere und wenig mobile Kunden auf einen Service, von dem inzwischen „rege Gebrauch“ gemacht werde: Sowohl Kontoauszüge als auch Bargeld könne man per Telefon ordern und sich per Post nach Hause schicken lassen. Die Dienstleistung sei versichert und koste nur die Portokosten. Die Sparkasse erneuert laut Semmel auch ihr Angebot, in den Räumen der Gemeinde für Beratungen an einem ganzen oder zwei halben Tagen vor Ort zu sein, um die Kunden auf die Umstellung vorzubereiten. (Tobias Stück)