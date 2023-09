Herleshausen ist in die Dorfentwicklung aufgenommen worden

Von: Emily Spanel

Teilen

Attraktiv zum Leben: die Ortsteile der Gemeinde Herleshausen, hier exemplarisch Nesselröden. Durch die Dorfentwicklung soll das bau- und kulturgeschichtliche Erbe weiter gestärkt werden. © Emily Hartmann

Die Gemeinde ist eine von elf hessischen Kommunen, die als Förderschwerpunkt anerkannt wurden. Sowohl kommunale und öffentliche als auch private Vorhaben können gefördert werden.

Herleshausen – Die Gemeinde Herleshausen möchte ihre Ortsteile als attraktiven Lebensraum für alle Generationen erhalten und gestalten. Aus diesem Grund hatte sich die Gemeinde um die Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm beworben (wir berichteten).

Jetzt steht fest: Herleshausen ist eine von elf neuen Kommunen, die für die Laufzeit 2023 bis 2029 in die hessische Dorfentwicklung aufgenommen worden sind.

Als sogenanntem Förderschwerpunkt steht Herleshausen bis zum Jahr 2029 eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten für die Kommune, aber auch für private Projektträger zur Verfügung.

Nach Eschwege, Großalmerode, Meinhard, Meißner, Sontra und Witzenhausen in der Vergangenheit ist Herleshausen nun die insgesamt siebte Kommune im Werra-Meißner-Kreis, die von den Fördermöglichkeiten profitieren kann.

Mit den neu aufgenommen elf Kommunen befinden sich dann 93 hessische Kommunen mit 757 Ortsteilen in der Dorfentwicklung. Für sie sind in den kommenden Jahren durchschnittlich rund 36 Millionen Euro im Jahr an Fördermitteln von Europäischer Union, Bund und Land eingeplant.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 797 Vorhaben mit einer Gesamtsumme von rund 40 Millionen Euro bewilligt.

Ziel der hessischen Dorfentwicklung sei es, die Dörfer in den ländlichen Räumen als attraktiven und lebendigen Lebensraum zu gestalten, teilte das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz dazu in einer Presseveröffentlichung mit.

Um die Vielfalt dörflicher Lebensformen, das bau- und kulturgeschichtliche Erbe sowie den individuellen Charakter der hessischen Dörfer zu erhalten, sollen die Innenentwicklung gestärkt, die Energieeffizienz gesteigert und der Flächenverbrauch verringert werden. „Dabei sind die Bürgermitwirkung ebenso wie der Aufbau von Netzwerken zur Stärkung der Daseinsvorsorge eigenständige Programmziele. Es kommt auf alle im Dorf an.“

Der Anerkennung Herleshausens als Förderschwerpunkt vorausgegangen waren die Erstellung eines kommunalen Entwicklungskonzepts durch die Planungsgruppe Puche mit Sitz in Northeim; des Weiteren Dorfspaziergänge mit Stärken-Schwächen-Analysen. Weiterhin wurden Ortsteilprofile angelegt und eine Bürgerversammlung abgehalten.

Nach der Anerkennung kann Herleshausen in die Umsetzungs- und Förderphase starten. Mögliche Förderprojekte sind etwa die Gestaltung des Ortsbildes (Mauern, Brunnen, Backhäuser), die Basisinfrastruktur und der städtebaulich verträgliche Rückbau.

Private Vorhaben können die Umnutzung, Sanierung oder der Neubau von Gebäuden im historischen Ortskern sein. Die grundsätzlichen Fördersätze betragen: 60 bis 80 Prozent der förderfähigen Nettokosten für kommunale Vorhaben, 50 Prozent für öffentliche (nicht kommunale) sowie 35 Prozent für private Vorhaben.

(Emily Hartmann)