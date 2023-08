Neues Leben für altes Schaufenster: Herleshäuser werten Glasfront auf

Von: Emily Spanel

Passend zum nahenden Schulanfang haben (von links) Uwe Hornig und Manfred Müller das Schaufenster dekoriert. © Emily Hartmann

In Herleshausen ist eine Gruppe Ehrenamtlicher mal wieder aktiv geworden und hat sich dieses Mal einer Schaufensterfassade angenommen.

Herleshausen – Verhangen waren die Schaufenster gegenüber des Cafés Stange am Herleshäuser Anger/Ecke Hainertor eine lange Zeit – und ja, in der Außenwirkung etwas trostlos. Akzeptieren wollte das die rege Gruppe der Herleshäuser Manuela und Uwe Hornig sowie Michael und Manfred Müller nicht – und packte kurzerhand an.

Die kreative Truppe aus Ehrenamtlichen, die sich Jahr für Jahr tatkräftig für die Verschönerung des Ortsbildes engagiert – genannt seien etwa der Hasenpfad, der sich rund um das Osterfest durch Herleshausen zieht, und auch die farbenprächtige Bepflanzung der Blumenkübel – hatte schon bald eine Idee entwickelt, wie die Fensterflächen an prominenter Stelle im Ortskern wieder mit Leben zu füllen wären.

„Wir haben mit der Eigentümerin des Hauses, der Familie Hartig, unser Anliegen besprochen. Die Familienmitglieder waren begeistert von der Idee, die Schaufenster wieder zu nutzen und haben dem Vorhaben gern zugestimmt“, berichtet Manfred Müller froh.

Im Wandel der Zeit: Fenster in Herleshausen werden verschönert

Nach einer kurzen Planungsphase wurden Werkzeug und Material in die Hand genommen und wie immer in der hauseigenen Werkstatt gesägt, geschraubt und die Schaufenster nach und nach umgebaut.

„Nach der Fertigstellung wurde noch ein passender Name gesucht“, sagt Manfred Müller. Geworden ist es „Im Wandel der Zeit“ – in großen Buchstaben kann man den Namen jetzt über dem Schaufenster am Anger gegenüber der Bäckerei Stange lesen.

Die Fenster werden ab sofort je nach Jahreszeit oder auch Ereignis neu dekoriert – und zwar mit Sachen, die in Vergessenheit zu geraten drohen. Da steht zum Beispiel der alte Herleshäuser Postwagen aus den 1950er-Jahren samt eines Postboten und dem Zubehör, oder auch ein historisches Butterfass, dazu eine Kaffee- und Pfeffermühle oder gar ein handbetriebener Käseschneider. Zum nahenden Schulanfang wurde das Fenster nicht nur für die Schulanfänger und Schulkinder mit einer Schulbank aus der alten Schule, einer Schiefertafel und alten Schulranzen und historischen Zuckertüten dekoriert – Einschulungsbildet der zurückliegenden 50 Jahre vermitteln einen Eindruck der vergangenen Zeiten. (Emily Hartmann)