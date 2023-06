Wichtelfest in Reichensachsen läuft: Fulminanter Auftakt mit kulturellem Abend

Von: Emily Spanel

Die Eröffnung übernehmen „Frau Oberwichtelin“ und Bürgermeister Timo Friedrich. © Emily Hartmann

Reichensachsen – Die Kultur und das Wichtelfest Reichensachsen, das war schon immer eine Liebesbeziehung.

Keine heimliche Liebe, man will ja schon zeigen, was man hat: Den Nachwuchs zum Beispiel, der die pure Lebensfreude auf die Bühne tanzt. Texter, die staunen lassen: durch Witz, Kreativität und durch ihr pointiertes Feingefühl für Sprache. Gesangstalente und Kaliber, die mit ihrer Persönlichkeit schier mühelos einen voll besetzten Saal für sich einnehmen können. Und, zuvorderst: Menschen, die so richtig Lust haben, gemeinsam miteinander zu feiern. Das Heimat- und Wichtelfest in Reichensachsen, es läuft – und wie.

Fulminanter Start

Mit dem kulturellen Abend ist die Traditionsveranstaltung am Mittwoch fulminant gestartet. Vereine, die Kleeblattschule und einheimische Künstler gestalteten einen Auftakt nach Maß. Matthias Kullik moderierte mit Esprit die Mitwirkenden an: die Cheerleader-Gruppe der Tanz-AG der Kleeblattschule (Trainerin: Sabrina Reinhardt), den in Reichensachsen und dem Werra-Meißner-Kreis wohlbekannten Spaßchor Ladyknacker, die Dancemonkeys aus Vierbach mit ihrer Trainerin Melanie Kosta, das wunderbar charmante Gesangsduo Yves Zinngrebe und Walter Koschalka sowie als Ehrengast den „Wildecker Herzbuben“ Wolfgang Schwalm aus Weißenborn.

Bekannte Melodien, unterlegt mit lustigen Texten: die Spezialität von Yves Zinngrebe und Walter Koschalka. © Emily Hartmann

Fehlerfrei und anrührend sagte „Frau Oberwichtelin“ den Wichtelspruch auf und brachte so den formell wohl wichtigsten Akt über die Bühne – dafür erntete sie verdient den Applaus der über 300 Gäste im Bürgerhaus Reichensachsen. Dieser war damit so gut gefüllt wie seit vielen Jahren nicht mehr – Dank, Lohn und Anerkennung zugleich für den Festausschuss um den Vorsitzenden Manuel Karges, der das Heimat- und Wichtelfest wieder einmal mit Herzblut und Leidenschaft organisiert hat.

Die Dancemonkeys aus Vierbach brachten den Saal des Bürgerhauses zum Beben. © Emily Hartmann

Viele Höhepunkte folgen

Wehretals Bürgermeister Timo Friedrich verwies in seiner Ansprache auf die vielen Höhepunkte der kommenden Tage: Das sind – nach dem Feiertag und dem gestrigen Wichtelfest-Freitag, der traditionell den Straßengemeinschaften, den Reichensächser Wirten sowie der Veranstaltung vor dem Rathaus mit Bewirtung und Livemusik vorbehalten ist – unter anderem folgende Programmpunkte:

. am Samstag, 10. Juni, öffnet der Festplatzbetrieb um 15 Uhr. Der Familiennachmittag lockt mit verbilligten Preisen. Um 19.30 Uhr wird das Festzelt mit neuem Betreiber geöffnet. Ab 21 Uhr spielt mit den „Rebellen“ die beste Live-Band Deutschlands.



. um 14 Uhr am Sonntag, 11. Juni, begrüßen die Wichtel ihre Gäste. Um 14.15 Uhr zieht der bunte Festzug durch die Straßen des Ortes. Im Anschluss spielen alle teilnehmenden Musikzüge im Festzelt auf. Um 19.30 Uhr schließlich verabschieden sich die Wichtel wieder in Richtung Spitzenberg – allerdings nicht ohne eine Überraschung für ihre Freunde.



. „Der harte Kern“, so Bürgermeister Timo Friedrich, versammelt sich am Montag, 12. Juni, noch einmal ab 10 Uhr zum Frühschoppen im Festzelt. Den Anstich und die Verteilung des Freibieres übernimmt Timo Friedrich. Ab 16 Uhr läutet die Band „Timeless“ dann das Finale des Heimat- und Wichtelfestes Reichensachsen 2023 ein – auf ein Neues im kommenden Jahr. (Von Emily Hartmann)

Zugabe-Wünsche mussten der Wildecker Herzbube Wolfgang Schwalm reichlich erfüllen. © Emily Hartmann

