Hessen öfter arbeitsunfähig

Von: Kim Hornickel

Auch im Urlaub ist man nicht vor unerwarteten Erkrankungen gefeilt (Symbolbild)

Es gibt mehr Krankschreibungen in Hessen: Erkältungen sind eine häufige Ursache. Im Werra-Meißner-Kreis sieht es anders aus...

Werra-Meißner – Die Hessen waren laut einer Studie der Krankenkasse DAK in den vergangenen sechs Monaten schon so häufig krankgeschrieben wie sonst nur in einem ganzen Jahr.

Für den Werra-Meißner-Kreis müsse diese Studie aber relativiert werden, erklärt Dr. Klaudia Ress, Sprecherin der Hausärzte im Kreis.

Zu dieser bitteren Bilanz kommt die DAK in ihrem Halbjahresbericht und spricht von rund 54 Prozent der Beschäftigten, die in dieser Zeit schon mindestens ein Mal krankgeschrieben waren.

Dr. Klaudia Ress Sprecherin Hausärzte im Kreis

„Das ist der höchste Stand in Hessen seit dem Start der Halbjahresstatistik vor sieben Jahren“, erklärt Britta Dalhoff, Landeschefin der DAK-Gesundheit in Hessen. Dabei stellt die Krankenkasse einen Trend fest: So würden die Hessen im Schnitt nur zehn Tage krankgeschrieben, in vergangenen Jahren seien es dagegen deutlich mehr Tage gewesen.

Nicht so im Werra-Meißner-Kreis. Dr. Klaudia Ress gibt Entwarnung und rät, die Studie nicht zu verallgemeinern, da eine Krankenkasse nicht die gesamte Bevölkerungsbreite abbilde. Diese Krankschreibungen würden sich vor allem auf Menschen einer bestimmten Altersgruppe und in Arbeitsverhältnissen beziehen.

Tatsächlich würden Ärzte im Werra-Meißner-Kreis jetzt deutlich seltener Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausstellen als noch zur Corona-Hochzeit. Die Krankschreibungen wegen einer Coronainfektion hätten sich im Vergleich zum Vorjahr sogar halbiert, wie die Krankenkasse bestätigt.

In Sachen Diagnose deckt sich der Trend in Hessen mit dem im Werra-Meißner-Kreis; die Menschen plagen vor allem Atemwegserkrankungen. Dabei stiegen die Fallzahlen im ersten Halbjahr von 17 auf rund 39 Fälle je 100 Beschäftigte, so die DAK. Auch unter Muskel-Skelett-Erkrankungen (wie Rücken- und Knieschmerzen) leiden die Menschen inzwischen deutlich häufiger.

Besonders in Berufen, in denen Fachkräftemangel herrscht, würden Mitarbeiter wegen der hohen Belastung öfter krank. Ress ergänzt außerdem, dass die Belastung für alleinerziehende berufstätige Mütter immer wieder zu gesundheitlichen Problemen führe.

