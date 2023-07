Firma Mehler baut neue Produktionshalle am Standort Hessisch Lichtenau

Von: Wiebke Huck

Vor der neuen Produktionsanlage: Hans Karlo Bock (Erster Stadtrat, von links), Werkleiter Slav Sening, Simon Porn (Chief Operating Officer) und die Mehler-Geschäftsführer Christian Meunier und Stefan Herfurth vor der neuen Produktionsanlage. © Wiebke Huck

Die Firma Mehler hat zwölf Millionen Euro in ihre neue Produktionshalle am Standort Hessisch Lichtenau investiert.

2700 Quadratmeter groß ist die neue Halle, in der seit Kurzem an einer neuen Fadenbehandlungsanlage gearbeitet wird, die von Ingenieuren der Firma selbst geplant und konstruiert wurde. Ursprünglich war laut der Geschäftsführung angedacht, für den Bau der neuen Halle und die Anschaffung der Fertigungsanlage sieben Millionen Euro am Standort Hessisch Lichtenau zu investieren.



Verschiedene Faktoren, darunter notwendige Anpassungen an der Anlage, erhöhte Lieferkosten und zeitliche Verzögerungen, bedingt durch die Corona-Krise sowie die Planung von zwei zusätzlichen Anlagen, haben die geplante Investitionssumme laut Plant Manager Slav Sening auf rund zwölf Millionen Euro ansteigen lassen.



Der Neubau der Halle ist bereits auf die Größe von drei Fertigungsanlagen ausgelegt. 100 Mitarbeiter sind am Standort Hessisch Lichtenau beschäftigt. Die Firma Mehler stellt textile Festigkeitsträger – das bedeutet technische Fäden und technisches Gewebe für Gummiprodukte wie Riemen, Luftfedern, Schläuche und Gelenkscheiben – her und beliefert Firmen weltweit, von Südamerika über Europa bis nach Asien. „Die Firma Mehler ist Weltmarktführer in ihrem Bereich und eine Bereicherung für Hessisch Lichtenau“, sagt Dr. Lars Kleeberg, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Dass sich das Unternehmen den Werra-Meißner-Kreis zur Standorterweiterung ausgesucht hat, würde sehr für den Kreis sprechen. „Die Firma hat Perspektive und Potenzial“, so Kleeberg weiter.



Mit dem Bau der neuen Halle wurden laut Slav Sening rund 20 neue Arbeitsplätze am Standort Hessisch Lichtenau geschaffen. Weitere sollen folgen. Auch an die Umwelt hat die Firma Mehler beim Bau der Halle gedacht, wie Sening erklärt. Eine Abluftanlage samt regenerativer Nachverbrennungsanlage wurde eingebaut. Mit Lösungsmitteln, die bei der Produktion freigesetzt werden, wird Energie für den Betrieb erzeugt. Der Bedarf an Gas könne so reduziert werden. Pro Jahr werden im Werk der Firma Mehler in Hessisch Lichtenau technische Fäden mit einer Gesamtlänge von rund vier Millionen Kilometern hergestellt. Diese Lauflänge entspricht laut Werkleiter Slav Sening etwa der zehnfachen Entfernung zwischen Erde und Mond, ganze 100 Mal könne man einen Faden dieser Länge am Äquator entlang um die Erde legen.

Die Firma Mehler, mit Hauptsitz in Fulda, wurde 1837 gegründet. Damals wurde hauptsächlich Tafelleinen produziert, ein feines Leinen, das im Wesentlichen für Tischtücher genutzt wurde.

1997 übernahm das Fuldaer Unternehmen den Standort des Kasseler Textil-Unternehmens Fröhlich und Wolff in Hessisch Lichtenau. Die Weberei wurde 1867 in Kassel gegründet und war seit 1907 in Hessisch Lichtenau ansässig.

Jetzt hat das Unternehmen eine neue Halle gebaut, um den Standort in Hessisch Lichtenau zu erweitern. Eine ebenfalls neue Anlage läuft bereits seit Mai im internen Bemusterungsprozess, quasi zur Probe, die ersten Arbeiten für Kunden fanden kürzlich ebenfalls statt. Die Halle ist groß genug, um in naher Zukunft zwei weiteren Maschinen Platz zu bieten.

Im Laufe des vergangenen Jahres wurden bereits 20 neue Arbeitsplätze geschaffen, um den Hochlauf der neuen Anlage in der Inbetriebnahmephase sicherzustellen. Weitere sollen folgen. 100 Mitarbeiter sind am Standort Hessisch Lichtenau beschäftigt. Darunter Textilmaschinenführer, Labormitarbeiter, Elektriker und Schlosser für die eigene Instandhaltung der Arbeitsbereiche, Auszubildende im Bereich Labor und Produktion sowie Industriekaufleute.

In der neuen Halle werden die Fäden, die bisher unter anderem aus Polyester hergestellt wurden, jetzt auch aus Carbon, in einer sogenannten hybriden Anlage produziert. Bisher habe es Maschinen gegeben, in denen mit oder ohne Lösemittel gearbeitet wurde, nun werden beide Verfahren in einer Anlage vereint.

Verschiedene Arten der Gummierungen, die die Fäden ummantelt und durch die unterschiedliche Stärken der in der Haftung hergestellt werden, werden in den neuen Anlagen aufgetragen.

Die Produkte der Firma Mehler sind in der Regel nicht für den Endkunden bestimmt, sondern werden zur Weiterverarbeitung von Hersteller, unter anderem von Autoteilen und Förderbändern in Auftrag gegeben. Die Einsatzbereiche der textilen Festigkeitsträger sind vielfältig. Gerne arbeitet das Unternehmen mit Zulieferern und Handwerkern aus der Region zusammen. (hbk)

Das ist die Firma Mehler Neben Hessisch Lichtenau gibt es weitere Produktionsstandorte der Firma Mehler in der Tschechischen Republik, Portugal, den Vereinigten Staaten, China und Indien. Weltweit hat das Unternehmen 880 Mitarbeiter, die Unternehmensgruppe verzeichnete 2022 einen Jahresumsatz in Höhe von 146 Millionen Euro. Den Hauptsitz hat das Unternehmen in Fulda, es gehört zur Industriegruppe der KAP AG. (hbk)

Die neue Halle der Firma Mehler an der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau, die für zwölf Millionen Euro erbaut worden ist. © Huck, Wiebke

100 Fäden können gleichzeitig verarbeitet werden. © Huck, Wiebke